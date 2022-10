Október elejétől indult el a rögzített árú tűzifaprogram, melyet megyénkben a Nefag Zrt. állami erdőgazdaság koordinál. Míg korábban Szolnokon és Tiszaszőlősön nyíltak átvételi pontok, a könnyebb hazaszállítás érdekében ideiglenesen még két helyen alakítottak ki ilyen telephelyeket az erdőgazdaság munkatársai.

– Jelenleg is folyamatos az igények kiszolgálása. A fakitermeléseket teljes mértékben a tűzifa termelésére állítottuk át, és folyamatosan érkezik a dunántúli segítség is. Több száz család kapta már meg a tüzelőjét, és számuk folyamatosan nő. Karcagon és Jászberényben is alakítottunk ki átvételi pontokat ideiglenesen, a későbbi termeléseink közelében is ezt tesszük majd – tájékoztatta hírportálunkat Fehér Sándor, a Nefag Zrt. termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

Mint mondta, mivel az Alföld hazánk legkevésbé erdős területe, így szükség van a fában gazdagabb dunántúli régióból érkező szállítmányokra, melyből az első ütemben összesen huszonháromezer ötszáz köbméter érkezik a főváros térségébe, valamint az alföldi régiókba.

Az állami erdőgazdaság folyamatosan alkalmazkodik az igényekhez, a plusz átvételi pontok mellett egyéb módon is próbálják gördülékenyebbé tenni az adás-vételt.

– Az átvételi pontokon kitettük a lehetséges fuvarosok elérhetőségeit, ezzel is gyorsítva a folyamatokat. A szerződéses partnereink közül is sikerült kapacitást biztosítanunk elsősorban a tíz köbméter egyben rendelt mennyiségek kiszolgálására darus autóval, amivel kis mennyiséget lehet gazdaságosan szállítani. Néhány helyen még ezeknek az autóknak a behajtása tiltott, ami nehezíti a folyamatokat, de ezen a területen is igyekszünk kedvező eredményeket elérni – hangsúlyozta a kereskedelmi vezérigazgató-helyettes.

Fehér Sándor hozzátette, kérik a vásárlókat, hogy a rendelés előtt győződjenek meg arról, mekkora mennyiséget jelent a tíz köbméter hengeres faalapanyag, valamint arról, hogy van-e alkalmas berendezésük és tárolóhelyük a fogadására.

A folyamatos és zökkenőmentes kiszolgálás érdekében pedig fontos, hogy az értesítés után átvegyék, és elszállítsák a tűzifát. Ha ugyanis várni kell a kiértesítettekre, akkor a kiszolgálások is csúsznak.