A végzős diákok már az év végi megméretésekre készülnek, de addig még egyéb izgalmas programok is várnak rájuk. A szalagavató bálok szervezése is megkezdődött, a lányok többsége már a nyári szezonban hozzákezdett a megfelelő menyasszonyi ruha kiválasztásához. A szolnoki Sallainé Kovács Mónika menyasszonyiruha készítő arról számolt be hírportálunknak, hogy mindez többről szól, mint egy egyszerű ruhaválasztás. Az utolsó év ugyanis a középiskolában mindenki számára meghatározó, melynek egyik legfontosabb momentumát képezi a szalagavató bál.

Az elmúlt esztendőkben számtalan végzős fiatal kimaradt ebből a nagyszerű élményből, melynek lényeges része a ruhaválasztás is

– emelte ki Mónika.

– A szalagavatón viselt frakk, illetve menyasszonyi ruha ugyanis lényegében tisztelgés az addig eltelt tizennyolc év minden apró mozzanata előtt, a felnőtt kor küszöbén egyfajta számvetésre késztet. A fiatalok már a megjelenésükkel is azt sugallják, hogy mérföldkőhöz értek.

A szakember szerint az alkalmi ruhákon idén is nagy hangsúlyt kapnak a flitterek, kövek, gyöngyök és a csillogás.

– Szalonunk esküvői ruháit saját kezűleg készítjük műhelyünkben, így kínálatunkban szereplő darabokkal máshol nem találkozhatnak – magyarázta Mónika.

– Először elbeszélgetünk a fiatalokkal, hogy mi az elképzelésük az adott öltözékkel kapcsolatban. A lányok közül egyébként sokan nem az eddig igen népszerű csipkét részesítik előnyben, hanem a köveket, illetve a flitteres darabokat. A fiúk esetében pedig továbbra is a fekete frakk hódít, mely bármilyen helyzetben elegáns viselet lehet.

Megerősítik ezt az érintett diákok is, akik közül akadnak olyanok, akik nem voltak biztosak a szalagavatón való részvételben, mert attól tartottak, hogy ismét elmaradnak a bálok.

– Több osztálytársammal gondolkodtunk, hogy táncoljunk-e vagy sem, mert nem bíztunk abban, hogy lesz szalagavató bálunk – mesélte hírportálunknak a végzős Kovács Virág, aki a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskola diákja.

– Testvéremtől és szüleimtől mindig azt hallottam, hogy a végzős év igen fontos lesz az életemben. A rengeteg tanulás mellett örülök, hogy kicsit más témával is tudok foglalkozni. Ezért úgy döntöttem, hogy vállalom a feladatot és táncolni fogok – jelentette ki.

Megkezdődtek az előkészületek

A Szolnoki Szakképzési Centrum mind a tizenegy szakképző intézményében – melyből nyolc Szolnokon, egy Jászberényben, egy Martfűn, egy pedig Újszászon található – úgy készülnek, hogy megtartják a szalagavatókat, szalagtűzőket. Az ünnepségek tervezett időpontjait már meghatározták az iskolák, az előkészületek is megkezdődtek. A legtöbb ilyen rendezvény novemberben és decemberben lesz.