Hazánkban általában tízévente tartanak népszámlálást, ilyenkor országszerte egyidejűleg, azonos tartalommal, egységes módszertani alapon hajtják végre. Kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás pontos és részletes képet ad hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.

Ezek az adatok megbízható alapot nyújtanak a településeket és a szűkebb lakókörnyezetet érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez, de fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről is.

A népszámlálás láthatóvá teszi a társadalom kisebb csoportjait, például a fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi vagy vallási közösségeket.

Az információk segítik a vállalkozásokat is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új üzlet megnyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik bővítését, és alapul szolgálnak tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is.

Az online kérdőíveket október 1–16. között lehet kitölteni, október 17-e és november 20-a között pedig már számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-áig ezt nem tették meg. Ezután, november 21–28. között a település jegyzőjénél lehet eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek.

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy mindenki részt vegyen benne, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018-as törvény szerint kötelesség is.

A kérdőívet mindenkinek ki kell töltenie, aki Magyarországon él, azoknak is, akik átmenetileg, tizenkét hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, és a külföldi állampolgároknak is, ha legalább három hónapja Magyarországon élnek.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül harminc percet vesz igénybe.

Horváth György, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze:

– Mióta az eszemet tudom, mindig is volt népszámlálás, ami viszont az ideiben nagyon pozitív, hogy nem kell otthon várni a kérdezőbiztosokat, hanem kényelmesen, amikor az idő engedi, számítógépen kitölthető a kérdőív. Én már megtettem, és segítettem édesanyámnak is kitölteni, mert ő nem nagyon ért a technikához. Semmi olyan kérdést nem találtam benne, ami a személyiségi jogaimat sértette volna, egyébként a közösségi médiában ettől jóval több információt árulnak el az emberek önmagukról.

Azt gondolom, ezt mindenkinek meg kell tennie, hiszen a döntéshozók jóval tisztább képet kapnak a társadalomról.

Horváth György Beküldött fotó



Verebes György festőművész, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője:

– Már kitöltöttem az online kérdőívet, ami ugyan hosszú és alapos volt, de egyáltalán nem bonyolult. Nagyon jó dolognak tartom, hogy számítógépen is lehet válaszolni, mert nagyon meggyorsítja a folyamatot. Fontosnak érzem, hogy részt vegyek a népszámlálásban, hiszen olyan minőségű és mennyiségű információt nyújt, melyből a jövőben stratégiailag helyesen lehet társadalomépítési folyamatokat elvégezni. Körülbelül tizenöt éve vagyok magyar állampolgár, azóta a mostanin kívül egy népszámlálás volt, úgy emlékszem, azt nyomtatott formában töltöttem ki.

Verebes György Fotó: Mészáros János



Pallai Tamás, a Szolnoki Olajbányász kosárlabdázója:

– Még nem foglalkoztam tüzetesebben a népszámlálással, egyelőre nem is töltöttem ki a kérdőívet. Nem vagyok egy technikai zseni, ezért meglehet, hogy nem is az online válaszadás mellett döntök. Azt ugyanakkor jónak tartom, hogy az internetes lehetőséget is felkínálják.

A mi sportágunkban is meghatározó szerepe van a statisztikának, ezért tudom: szükség van a felmérésre ahhoz, hogy pontos következtetéseket vonhassunk le az országos tendenciákról.