Rózsa Ibolya korábban a közigazgatásban dolgozott, ám úgy érezte, szüksége van új kihívásokra, így keresni kezdte a lehetőségeket. A rendezvényszervezésbe viszont civil személyként már belekóstolt, például városában barátnőjével közösen szervezett már sikeres helyi termékek vásárát, Mikulás napi forgatagot programokkal. Amikor egy ismerőse felhívta figyelmét az álláshirdetésre, úgy vélte, ez pont olyan munka lenne, amivel a jövőben szívesen foglalkozna.

Szeptemberben munkába is állt az új helyen.

– Zagyvarékast ezelőtt nem ismertem, így teljesen új közegbe csöppentem itt bele, ami szintén feladta a leckét,– vallotta meg Rózsa Ibolya.

– Bár nekem jók a benyomásaim az itt élőkről, pozitívan, kíváncsian fogadtak. Utóbbi időben viszont kevés program volt az intézményben, így elszoktak tőle az emberek, és nem könnyű becsábítani őket. Keresem, hogy mik azok a programok, amire nyitottak az itt élők, mivel tudnánk megmozdítani a lakosokat. Az itt dolgozóktól is puhatoltam, mire lehet igénye a rékasiaknak, mivel lehetett őket bevonzani a művelődési intézménybe, de a polgármesteri hivatalban is segítőkészen állnak e kérdéshez. Október 6-át és 23-át természetesen megünnepeltük. Gondoltunk a gyerekekre is, nemrég szerveztünk például meseolvasó versenyt alsós diákoknak, akarunk majd több hasonlót is. Az ősszel terveztem egy szüreti bált is, azt szokták szeretni az emberek, de itt nem volt rá érdeklődés.

Híreljük persze a programokat, de eredményesebb, ha a lakosok egymás szájából hallják, hogy lesz ez vagy az, érdemes elmenni rá. Ez még itt nem igazán működik, viszont nem is régóta vagyok itt.

– Idén már nagy lehetőségeink egyébként sincsenek, hiszen közeleg az év vége. A benti programok megtartásának az is határt szab, hogy az energiatakarékosság miatt a téli időszakra zárva lesz a művelődési ház, a fűtése ugyanis igen költséges. Régi parabetek vannak és a nagy belmagasságú termet nem egyszerű felfűteni. Az adventet, a Csillagfényes karácsonyt persze megtartjuk, de ezek szabadtéri rendezvények – fejtette ki Ibolya.

Elmondta, most a pályázati lehetőségeket keresi, mind fejlesztésre, mind jövő évi rendezvényekre. A művelődési ház elektromos hálózatát időszerű volna újra cserélni, mivel elég régi és egyébként sem ennyi elektromos berendezés üzemeltetésére lett tervezve.

– A jövőre nézve a célom az, hogy olyan programokat találjunk ki, ami ami nem csak az idősebbet, hanem a fiatalokat is érdekli. Gyerekeket, szülőket egyaránt szeretnénk megszólítani. Nem csak kulturális eseményekben gondolkodunk, hanem sportrendezvényekben is, a község szabadtéri adottságait is ki lehet használni. Beszélgettem Polónyi László polgármesterrel erről, neki szívügye a sport.

Mivel Ibolya egyúttal a könyvtárat is vezeti, átnézte a könyvállományt.

– Elég jónak mondható a kínálat, viszont utoljára 2021-ben rendeltek kiadványokat. Igyekeztem pótolni a lemaradást, két hónap alatt nyolcszázezer forintot költöttem könyvekre, kétszáz-valahány kötetet szereztem be, a szépirodalomtól kezdve az ezotériáig a legkülönfélébb műfajban. Fontos, hogy mindenki találjon érdeklődésének megfelelő olvasnivalót. Most van egy nem túl nagy számú rendszeresen olvasó réteg, de jó lenne a létszámot bővíteni. Remélhetőleg többen jönnek, ha látják, hogy itt is megtalálják, amit keresnek. Emellett szeretnénk a könyvtárba is programokat hozni, ehhez adott a lehetőség, elég tágas az olvasóterem. Már beszéltem az óvodával, iskolával erről. Olyanokra gondolok első körben, mint egy Márton napi program, adventi ablaknyitogató; ezek pénzbe sem kerülnek.