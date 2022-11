Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nehézségek szövik át a mindennapjainkat, így talán még fontosabb mindannyiunk számára az ünnepi készülődés. A megyeszékhelyen csütörtökön megnyitja kapuit az adventi falu, mely ismét kiváló helyszín lehet a hangolódásra.

– Sajnos nem tudjuk ugyanazt nyújtani, mint az eddigiekben, de itt a Kossuth téren hangulatos forgatag várja a lakosokat egészen újévig. Bízunk benne, hogy így is szeretetteljes és békés, jó hangulatú lesz a karácsonyi időszak – mondta el Szalay Ferenc városvezető a helyszínen tartott szerdai sajtótájékoztatón.

A szervező Szolnoki Sportcentrum mindennek érdekében tizenhat faházat állított fel, melyekben ünnepi ételeket, italokat és kézműves termékeket kínálnak az árusok. A teret egy gyönyörű karácsonyfa és egy igazán impozáns adventi koszorú díszíti és a fények is hozzájárulnak az ünnepi hangulathoz.

– Nem volt kérdés, hogy a nehéz helyzetben is szeretnénk az advent hangulatát idevarázsolni – hangsúlyozta Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum ügyvezető igazgatója. – Bár idén plusz forrás nem állt rendelkezésünkre, a programok tekintetében szerényebb a felhozatal, reméljük így is örömteli lesz a várakozás. Az egyházak gyertyagyújtása most is hangsúlyt kap, s úgy gondoljuk, az a legfontosabb, hogy a barátok, családtagok találkozhatnak egy jó hangulatú beszélgetés keretében ezen a helyen.

Az adventi programok sorából idén sem marad ki a mikulásvonat. A hagyományokat folytatva, a város, a Sportcentrum és a Coop Szolnok Zrt. együttműködésében most is útjára indul a Coop Mikulás kisvonat.

– December 5-én és 6-án délelőttönként a városi óvodákat járja a Mikulás, illetve a kórházban lévő gyerekeket látogatja meg, délutánonként pedig a Kossuth térről indulva vonatozni viszi a gyerekeket. A vonatra idén is a boltokban, ezer forint feletti vásárlás után kapható karszalaggal lehet felszállni – részletezte Fekete Tibor, a COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója.

Az adventi falu csütörtök délutántól minden nap délután kettő órakor nyit, pénteken és szombaton este tizenegy óráig, a többi napon pedig este tízig tart nyitva. Idén is begördül a Kossuth térre a Fradi Kamion, különlegességként a labdarúgó-világbajnokságot is nyomon követhetik az adventi faluba kilátogatók, akik egy felállított ledfalon figyelhetik a mérkőzéseket.