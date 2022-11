– A növénytermesztési ágazat feladata a környezetünkben leginkább jellemző fő növények termesztéstechnológiájának bemutatása, a tangazdasági állatállomány takarmányigényének kielégítése, illetve értékesíthető, elsősorban ipari növények termesztése, mint őszi búza, őszi árpa, őszi zab, napraforgó, kukorica, silócirok, lucerna, takarmányfüvek – sorolta az oktatásvezető.

Hozzátette, az intézmény nem az intenzív termelésre törekszik, hiszen az oktatás-stratégiában fontos szempont a környezetvédelem és az állatvédelem.

A tangazdaság rendelkezésére álló gépekkel a szemes termények betakarításának kivételével a növénytermesztési munkák teljes technológiai folyamatát be tudják mutatni a tanulóknak. Emellett fajtakísérleteket is végeznek, ugyanis az iskola együttműködést tart fenn a különböző vetőmag forgalmazókkal, termelési rendszerekkel is.

Mint azt Annus Péter elmondta, vannak olyan területeik is amelyek alkalmatlanok a növénytermesztése, alacsony termőképességűek, ráadásul öntözési lehetőség sem áll rendelkezésükre. Ám ezek a földek is hasznosak, hiszen a gyepeken legeltethetik a tangazdaságban gondozott állatállományt.

–Az állattenyésztési ágazatban tanulóink megismerhetik a baromfi, - juh,- és szarvasmarha tartás technológiáját, az állatok gondozásának munkafázisait. Az oktatási célokon túlmenően az állati termékeinkkel, mint a tej és tojás, elősegítjük a „rövid élelmiszer lánc” elveinek érvényre jutását környezetünkben. Tangazdaságunk az állattartás nagyságrendjét tekintve egy több lábon álló családi gazdaságot modellez, kétezer hatszáz tojótyúk, százhúsz juh, valamint húsz szarvasmarha képezi az állományunkat–mondta az állattenyésztési ágazattal kapcsolatban a szakoktató.