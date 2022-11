Az agárbeszámolóból kiderült, hogy az ország mezőgazdasági hasznosítású földterületeinek mintegy ötöde megyénkben található, ez 415 718 hektárt tesz ki.

Termelési adottságaink kedvezőek, de az idei példa nélküli aszály miatt kalászos gabonából fél termést tudtak nyáron betakarítani, míg napraforgóból harmadannyit, mint előző években, a legnagyobb kár azonban a kukoricát érte.

A gyümölcstermesztésben a meggy és a szilva dominál, de az aszály minden gyümölcsfajra hatással volt. Az állatállomány a juh és a sertés kivételével csökken. Nyilvántartott halgazdálkodási terület hatvannyolc van megyénkben, legnagyobb mennyiségben termelt halfaj a ponty, de egyéb fajok mennyisége is jelentős.

A beszámoló kiért az öntözésfejlesztési feladatokra is, valamint a kamara által megfogalmazott stratégiai célokra is. A gyűlésen emellett Hubai Imre Csaba megyei NAK elnök a gazdák képzésének fontosságát, a vetésszerkezet módosításának szükségességét is hangoztatta, valamint a cukorrépa-termesztéssel kapcsolatban is osztott meg gondolatokat.

Megyénk összesen összesen 462 219 és fél méter főúthálózattal, 967 722 méter mellékúthálózattal, 54 151 méter kerékpárúttal és 2 529 méter egyéb úttal rendelkezik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának tájékoztatója részletesen kitér ezek állapotára.

A beszámolóban szerepeltek a forgalommal kapcsolatos információk, baleseti statisztikák és persze útjavítási, útfejlesztési összefoglalók, de az előkészítés alatt álló projektek is.

A közgyűlés mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.