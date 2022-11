Virágokkal, borostyánnal feldíszített állványon csodálhatták meg a hívők a falu világhírűvé vált harangját vasárnap a Szent Márton római katolikus templomban. A Havas Boldogasszony kápolna lelkének hangja elvarázsolta a jelenlévőket, akik hálát adtak a 2001-ben ellopott harang hazatéréséért. Szent Márton püspök, a jászteleki templom védőszentjének tiszteletére Ivancsó István plébános celebrált szentmisét.

– Sötétség van a világban, ezért nagy szükség van olyan emberekre, akik a szeretet fényével ragyogják be az életünket. A szentmisében azért könyörgünk, hogy mi magunk is váljunk ilyen emberekké. Életünk legfontosabb pillanata az, amikor kitárjuk szívünket és beengedjük Isten szeretetét, ami a legnehezebb helyzetekben is segít – mutatott rá Ivancsó István atya, aki azt is hangsúlyozta, hogy hitben megerősödve kell építeni a szeretet civilizációját.

A Szent Márton napi ünnepi szentmisén a résztvevők közösen örvendtek a több ezer kilométert megjárt, Amerikából hazatért ereklyének.

Ahogy Ivanics Balázs, a jászteleki egyházközség világi elnöke fogalmazott, a harang a jászteleki emberek és a világban élő magyarok összetartozását hirdeti.

– A mai kornak az az egyik legnagyobb hibája, hogy az emberekhez nem jut el a harangszó – kezdte a köszöntők sorát Pócs János. A Jászság országgyűlési képviselője kiemelte: a rohanó világban az értékrend megváltozott.

– Amit a boltokban meg lehet venni, annak ára van. Értéke annak van, amit a jó Istentől kaptunk. Ilyen az életünk, a családunk és a hitünk – hangsúlyozta a honatya. Az esemény vendége volt Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, országgyűlési képviselője is.