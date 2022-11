A tanulók első, általuk komponált dalukkal, a Baross Indulóval lopták be magukat diáktársaik szívébe. Többen arról meséltek, hogy az iskoláról szóló üzenetet sokan napokkal később is a fejükben dúdolták.

– Életem legfontosabb pillére a zenélés – magyarázta a fiatal Dósai Alex.

– Egészen fiatal koromtól kezdve művelem ezt, ezért nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy az iskolában is lehetőségem adódik gyakorolni. Már az első napokban felkerestem Tar Sándort, hogy csatlakozhassak a bandához. Mára nem is tudnám elképzelni nélküle az életemet...

A diákok tanáruk, Tar Sándor segítségével készítik a feldolgozásokat, melyeket autentikus cigányzenével és számos más műfajjal is ötvöznek.

– A közeljövőben az Ismerős Arcok Nélküled című dalát dolgozzuk fel – mesélte tovább a pedagógus.

– Előreláthatólag nagyon merészen fog szólni, hiszen latinos hangnemben készítjük. Egyszerű dolgunk van, hiszen több hangszeren is megszólalunk: gitáron, dobon, basszusgitáron, szintetizátoron, kongán és cajónon is. A diá­kok egytől egyig kiválóan dolgoznak, nagyon jó érzékük van a zenéhez. Az én feladatom, hogy egységgé kovácsoljam őket, hogy olyan finomhangolást hozzunk létre, ami a közös játékhoz szükséges. Arra törekszünk, hogy a nyugati kultúra zenéje és a cigányzene ereje is feltűnjön a dalokban – árulta el.

Balogh Róbert és Jakab Gusztáv pedig arra hívták fel a figyelmünket, hogy egyre több iskolatársuk szeretne zenélni, ezért órák közti szünetekben gitározni tanítják őket, hogy ők is tovább vihessék a zene erejét a szolnoki intézményben...