Alig akad örökbefogadó a szolnoki állatotthonban

Az állatvédő egyesületek is megérzik az energiaárak emelkedését. S mintha ez, és az egyre hidegebbre forduló idő nem lenne elég, még azzal is szembesülniük kell, hogy egyre nő a kóbor ebek száma. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai szerint a megyeszékhelyen maguk is tapasztalják ezt a problémát.

Dienes Bettina és Sztruhár Tamás, a menhely munkatársai is folyamatosan dolgoznak az állatotthon lakóiért Fotós: Nagy Balázs

Sokan a zord időben is utcára teszik az állataikat, melyek így a kóbor ebek számát szaporítják. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány munkatársai szerint a telepen folyamatosan várják az örökbefogadókat, hogy cserélődhessen az állomány, azonban az elmúlt időszakban egyre kevesebben fordulnak meg a menhelyen. – Jelenleg nyolcvan kutya él nálunk – mondta Keskenyné Dobos Krisztina telepvezető. – Hetente több ebet is szeretnének nálunk elhelyezni, de ezt csak akkor tehetik meg a hozzánk fordulók, ha kiürül a kennel. Ezzel szemben sajnos alig akad örökbefogadó. Nagyon bíztunk az őszben, hiszen ilyenkor általában többen szoktak kutyát magukhoz venni, mint a melegebb időszakban. Ennek az lehet az oka, hogy nyáron többet kirándulnak az emberek és nem erre fókuszálnak. Az utóbbi időszakban harmincöt-negyven százalékkal megemelkedtek az állatotthon költségei. A rezsi mellett egyre magasabbak az orvosi költségek, valamint a gyógyszerárak is. Utóbbi azért érinti különösen érzékenyen az állatotthont, mert az ilyen szervezeteket törvény kötelezi az ebek ivartalanítására, csipeltetésére és oltása, s ezek összege akár több ezer forint is lehet. Munkatársaik úgy érzékelik, hogy ma már egyre kevesebb támogatást kapnak a társszervezetek részéről, hiszen a legtöbb menhely már megtelt, így teljesen magukra vannak utalva. – Kevesebben támogatnak bennünket, miközben a menhely költségei egyre csak nőnek – foglalta össze a helyzetet a telepvezető. – Az ősziesre fordult időre tekintettel kaptunk ugyan plédet a kutyáknak, illetve valamennyi szalmát is, ám a tél közeledtével egyre nagyobb szükségünk lenne forgácsra és állateledelre is. A legtöbben örökbefogadó a kölyök, illetve a kistestű kutyákat keresi, a nagyobb testű társaik így akár évekre is a menhelyen ragadhatnak Fotós: Nagy Balázs A jelenlegi helyzetben természetesen igyekeznek spórolni is, például kevesebbet használni a fagyasztót, ami valamelyest segíthet csökkenteni a kiadásokat. Pár éve szerencsére hőszigetelt kutyaházakkal korszerűsítették a menhelyet, így egy kis forgács és szalma segítségével könnyen melegebbé varázsolható a négylábúak hajléka. Mindez azonban érdemben nem változtat azon a tényen, miszerint munkatársaiknak nincs akkora kapacitásuk, amennyi kóbor kutya van jelenleg, ráadásul az örökbefogadási kedv is érezhetően csökkent. Nem beszélve arról, hogy a legtöbben a kölyök, illetve a kistestű kutyákat keresik, a nagyobbak pedig akár évekre is a menhelyen ragadhatnak. Mindannyian szerető gazdára vágynak – Összesen öt kutya gazdája vagyok – fejtette ki hírportálunknak a menhely egyik segítője, a szolnoki Papp Ildikó. – Amikor csak tehetem, támogatom az állatotthont. Hiszem, hogy élete során mindenkinek örökbe kellene fogadnia legalább egy állatot, ugyanis rengeteg örömet és számtalan derűs percet okoznak az embernek. Sokan a fajtiszta állatokra esküdnek, pedig egy menhelyi ebnél nincs jobb. Különlegesek és mérhetetlenül hálásak. Nálunk hatalmas udvar áll a rendelkezésükre és felváltva sétáltatjuk őket hetente több napot is. Örülök, hogy a gazdájuk lehetek, de remélem, hogy a jövőben minél több szerető gazdira talál. Én akkor lennék a legboldogabb – mondta.

