Csütörtökön megtartotta idei utolsó ülését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Oltási Munkacsoport. A megbeszélésen az oltási napok tapasztalatairól, valamint az új típusú vakcinák elérhetőségéről is hallhattak a résztvevők.

– Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra is biztosított a koronavírus elleni oltás lehetősége, a vakcina kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalás nélkül is lehet menni. A megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer-vakcinával is felvehető – mondta az ülésen dr. Faragó Éva. A megyei tiszti főorvos- helyettes emlékeztetett, az oltóanyag egyadagos, és kizárólag emlékeztető oltásként ajánlott.