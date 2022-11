A fővárosba utazott Emká. A jászberényi közutasok által megmentett és befogadott keverék kutya a Petőfi Rádió reggeli műsorának volt vendége a minap.

– Intenzív napja volt, egyrészt most először járt a mérnökségen kívül, ahol mindennapjait tölti, másrészt a rádiós nyilatkozata után bemutatkozott a közútkezelő budapesti kollégáinknak is, akik gyűjtést szerveztek számára, hogy legyen megfelelő mennyiségű étele, játéka a következő időszakra – számoltak be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai.

Kiderült, hogy Emká szuperül érezte magát, rengeteg ölelést, simogatást, dögönyözést és persze jó pár „jutifalit" is bezsebelt. A kiruccanásáról természetesen felvételek is készültek, melyeken látszik, hogy imádja az embereket, minden érdekli, ráadásul, míg félévvel ezelőtt, amikor megtalálták, akkor 980 grammal mérlegelt, mostanra viszont már közel 10 kilósra nőtt.