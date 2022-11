A föld alól a toronyba kerülnek múltunk kincsei, hiszen a szolnoki Várkapu Látogatóközpontban állítják ki őket – mondta szombattól meghallgatható podcastünkben dr. Kertész Róbert régész. A Damjanich János Múzeum szakemberétől azt is megtudhatják, milyen csodákat rejtett a föld, mi minden került elő a Művésztelepen történt ásatások nyomán. A feltárás során az is kiderült, a Zagyva–Tisza torkolatvidéke már jóval azelőtt is lakott volt, mint amit eddig sejthettünk. Közös múltunk tehát még régebbi időkre nyúlik vissza

