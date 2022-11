2019-ben jelent meg a Masni és Csini című mesekönyv első felvonása. A kedves kis állattörténeteket Utasi Hajnalka jászberényi meseíró lányával, Utasi Abigél Kincsővel közösen szőtte. Fogyatékkal élő és egészséges gyermekeknek készült, de természetesen a felnőttek is sokat tanulhatnak a barátságos csincsilla testvérpár kalandos mindennapjaiból.

– Hiszek a mese gyógyító erejében, gazdagítja a lelkünket és szókincsünket. Az első kötethez hasonlóan, a második is terápiás célú, melyben aktuális nehézségeket, problémákat boncolgatunk. A számítógépes játékok túlzott használatával kapcsolatban például felmerül a kérdés, hogy az ember használja a játékokat, vagy az eszköz az embert. De előjön a könyvben az is, hogy milyen érzéseket élhetnek át azok a fogyatékkal élő embertársaink, akiket kigúnyolnak – avatott be a részletekbe Utasi Hajnalka.

A mesekönyv szerzője azt is elárulta, hogy az első kötet karakterei az elmúlt években változtak, sőt új szereplővel bővült a társaság. Masni a csincsilla lány néha gonoszkodik húgával, Csinivel, aki sokáig pöszén beszélt, de a barátai segítségével megtanulta a szavak helyes kiejtését.

– Van olyan szereplő, aki az első felvonásban rosszalkodott, a történet folytatásában pedig már jól viselkedik. Ennek a fordítottjával is találkozhat az olvasó, amikor az előző könyv kedves, barátságos szereplője gonoszkodik. De természetesen a barátok, a közös megbeszélés és gondolkodás hatására a rosszak magatartása jó irányba változik. A második kötet elején kiegészítésekkel folytatódott a szereplők leírása. Dr. Fodor Zsuzsanna állatorvos ellenőrizte, hogy hitelesen vannak-e leírva az állatok. Ebben olyan információk vannak, melyek nem csak a gyerekek érdeklődését keltik fel, hanem a felnőttekét is – osztotta meg a kiadvánnyal kapcsolatban Hajnalka.

Illusztrációk nélkül nem lenne teljes a mesekönyv, ezúttal is Farkas Edit grafikus rajzain keltek életre Masni és Csini mindennapjai. Ahogy Dr. Pesti Zsuzsanna gyermekpszichiáter, meseterapeuta a könyvben szereplő ajánlójában fogalmazott: egy rohanó, kaotikusnak tűnő világban olyan embert próbáló időket élünk, egyéni és kollektív szinten is, melyet megérteni szinte lehetetlen, de nem is kell. Elég bízni, hogy könnyebb lesz.

– És mindennél fontosabb észre venni a pici csodákat, amelyek szüntelenül jelen vannak körülöttünk és segítenek élni. Az újabb Masni és Csini könyv ismét egy apró, puha szeretet-csomag. Mosolyt hoz, figyelni tanít, közös játékra hív kicsiket és nagyokat. Értéke felbecsülhetetlen, a szándék, ami a betűket formálta, az olvasó szívéig ér- írta a szakember.