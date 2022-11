Nehéz év volt az idei a család számára

A fegyverneki Tőzsér Csabi jelenleg tizenöt éves, és a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium tanulója. Naponta két órában online oktatásban vesz részt. Délutánonként pedig kezelésekre, gyógytornára viszik szülei.

– Vasárnap indulunk Solymárra egy egyhetes gyógykezelésre. Szerencsére van egy alapítványunk itt Fegyverneken, az adó egy százalékából finanszírozzuk a gyógykezeléseket, utazásokat. Emellett a mez árverésekből is vannak bevételeink, a legutóbbiból, amit a külföldi utazást szervező iroda bonyolított le, el tudtunk menni kétszer kezelésre, így addig nem kellett hozzányúlni az alapítványi pénzhez. Csabi kapja az államilag támogatott Spinraza-kezelést is, e hónap végén kapja a tizenhetediket. Ez segít szinten tartani az állapotát. Most nem romlik és nem javul. Júniusban esett át egy komoly gerincműtéten Debrecenben, úgyhogy ez az év nagyon nehéz volt, és még várnak rá további műtétek is – mondta Tőzsér Csaba, az édesapa.

– Próbáljuk csinálni, menni előre, ameddig tudunk. A mindennapokhoz maga a kisfiam, Csabi adja az erőt – tette hozzá.