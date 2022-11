Az esemény fővédnöke idén is dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő volt, aki ugyan parlamenti elfoglaltságai miatt nem tudott eljönni, így a résztvevőket levélben köszöntötte, melyet Furcsa Józsefné elnök olvasott fel. Küldeményében hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minél többet tegyünk azért, hogy a rákbetegségek kapcsán hazánkra jellemző negatív mutató változzon. Arák elleni felelősségteljes küzdelem mindannyiunk közös ügye, összefogással lehetünk csak eredményesek. Nagy erővel bírnak a civil szervezetek is, amelyek a mindennapok során nyújtott támogatásukkal erősítik az emberi kapcsolatokat, felvilágosító munkájukkal pedig sokat tesznek a megelőzésért is.

– Olyan társadalmi problémáról van szó, amelyről nem lehet eleget beszélni – hangsúlyozta köszöntőjében Fejér Andor alpolgármester is.

– Ez olyan probléma, amely Magyarországon a halálozási okok többségét adja, és mégis úgy viselkedünk, mintha ez a probléma nem létezne.

Arról is szólt, hogy a megyei adatok is elszomorítóak és még sok feladat vár az egészségügyi dolgozókra, az önkormányzatokra, az állami szervekre és az önkéntesekre, civil szervezetekre is. Mint mondta, mindannyian tudjuk, hogy a beteg embernél kiszolgáltatottabb ember nincs, és amikor egy beteg elbizonytalanodik, kevésnek tűnik az a támogatás, támasz, amit egy ellátórendszerben, egy egészségügyi intézményben kaphat.

Beszélt a Szolnokon évek óta működő szűrőprogramokról de a lelki támasz fontosságáról is, és érintettként saját tapasztalatait is megosztotta.

A szakmai előadásokon a résztvevői többek között olyan, mindenkit érintő témáról is hallhattak pszichiáter tolmácsolásában, mint az orvos és beteg közötti információcsere jellemzői, és azt is megtudták, milyennek kell lennie a korrekt kommunikációnak.

A fórum résztevőit a szervezők a témába vágó kiadványokkal is megajándékozták.