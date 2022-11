Karas Lajos és felesége, Tóth Julianna 1972. november 11-én mondta ki a boldogító igent, melyet ötven évvel később, most szombaton a karcagi Református Nagytemplomban erősítettek meg Koncz Tibor esperes előtt.

A házaspár harmincöt éve él Karcagon, már igazi karcaginak érzik magukat. Aranylakodalmuk alkalmából Szepesi Tibor polgármester is köszöntötte az „ifjú párt” az önkormányzat nevében.

Együtt ünnepeltek velük a templomban a rokonok és a gyermekeik: Lajos, Elvira és Judit, valamint a hat unokájuk: Lajos, Ákos, Gergő, Lola, Lara és Lili. A fiúk a tanúk szerepét vállalták el, míg a kislányok verssel köszöntötték nagyszüleiket a jeles alkalmon.

És hogy szerintük mi a hosszú házasság titka? Lajos és Julianna úgy vélik, ez három szóban összefoglalható: szerelem, szeretet és megbecsülés.

– Ha ez a három megvan, akkor az ötven, de akár a hetven év együttélés is simán megy – mondták mosolyogva.

Persze náluk is előfordult néhány kisebb ajtócsapkodás az elmúlt öt évtized alatt, de az előbbi három szó minden nehézségen átsegítette őket.

Mindketten büszkék gyermekeikre, akik mindannyian sikeresek a maguk pályáján, a hat unoka pedig a legnagyobb boldogság, ami megadott számukra. Titkon azt is remélik, hogy dédunkokák is érkeznek majd hamarosan, ők pedig még szeretnék megélni a gyémánt- és a vaslakodalmukat is egészségben, családjuk körében.