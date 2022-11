Hírportálunk a helyszínen járva megtudta, hogy a munkálatok jelenleg szünetelnek, mert a rendszerben lévő forró vizet ki kell engedni, ezután annak olyan hőmérsékletre kell hűlnie, hogy a munkások elkezdhessenek dolgozni.

A tervek szerint szerdán az új elem is a helyére kerülhet, és a munkálatokat is be tudják fejezni a kivitelező cég munkatársai.