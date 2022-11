Nagyon büszke szintén sikeres, jogász fiára

Dr. Pataky Csaba ügyvéd amellett, hogy még mindig aktívan dolgozik, gyakran utazik külföldi konferenciákra. Két hete fia, dr. Pataky Tibor ügyvéd, biztosítási szakjogász, angol jogi szakfordító előadásán járt, Bukarestben.

–Nagyon büszke vagyok a fiamra, aki jóval túlszárnyalt engem. Az európai jogi körökben is otthonosan mozog. Míg ő két külföldi tudományos társaság elnökségi tagja, én ezekben csak tag vagyok. Ilyen például az Európai Közlekedésjogi Intézet, ami egy Luxemburgban bejegyzett társaság. Ezelőtt három héttel Berlinben, korábban pedig Koppenhágában is tartott előadást, de oda már nem mentem, mert ezek a sűrített programok fárasztóak számomra–mesélte dr. Pataky Csaba, hozzátette, ő már korábban háromszor is beutazta Európát, de járt például Nepálban és Indiában is.