Az egyébként Észak-Amerikában honos törpeharcsát még a múlt század fordulóján telepítették vizeinkbe, de sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, eredeti hazájával ellentétben nálunk nem nő két-három kilogrammosra. Életfeltételeit viszont nálunk is tökéletesen megtalált, ellenségei sem akadtak, így szaporodtak, szaporodnak töretlenül, a horgászok bosszúságára.

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) állóvizein is megnehezíti a halfogást a törpeharcsák tömeges jelenléte. Ezért szelektív halászattal igyekeznek csökkenteni a falánk kis ragadozók jelenlétét.

Az előző évben a Malomzugi Holt-Zagyván végeztek gyérítést, melynek meg is lett az észrevehető eredménye. Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, halőre beszámolók alapján lehetett látni idén is törpe gomolyokat, így a továbbiakban is terveznek majd halászatukat. Ez évben viszont a Nagykunsági főcsatornára koncentráltak. Eredményesen akkor lehet kifogni a törpéket, ha kellően lehűlt már a víz, így novemberben-decemberben amíg az időjárás engedi, végzik a lehalászásukat. A csatornán felülről lefelé haladva dolgoznak, a lentebbi szakaszokon nagyobb mennyiségre számítanak. Jelenleg december 31-ig van engedélyük e műveletre, de jövő év elején is folytatni tervezik a gyérítést.

November második hetében például 312 kilogramm, azt követően 150 kilogramm törpét sikerült eltávolítani, legutóbb, a pénteki varsafelnézés során pedig 356 kiló törpeharcsa került terítékre. Az egyéb, őshonos halak mindig visszakerülnek a vízbe.

Donkó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy ahol szelektív halászatot végeznek, azt mindig internetes oldalukon is közzéteszik. Van, hogy a kitáblázást nem veszik észre horgászok, nemrégiben is kaptak figyelmeztetést, hogy lopják a halat, amikor halászok gyérítést végeztek.

– Köszönjük, hogy a horgászok igyekeznek segíteni a halőrök munkáját, ezt kérjük is mindig , de ahol ökológiai célú halászatot végzünk, azt mindig kitáblázzuk a parton, az érintett szakasz kezdetén és végén is – hangsúlyozta Donkó Péter.