Szolnokon az Élelmiszerbank megyei koordinátora, a Contact Mksz két üzletben – a Téglagyári úti és a szandaszőlősi Tesco áruházban – péntek délutántól kezdődően vasárnap estig várják az ünnepre szánt adományokat.

A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a hétvégi bevásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le. Adományaikkal a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segíthetik, akik december 13-án kapják meg a felajánlásokból összeállított karácsonyi csomagot.

– Sajnos egyre több új arccal, korábban nem ismert látogatóval találkozunk a rászorulók között az élelmiszerosztásainkon. Olyan emberekkel is, akik tavaly még maguk is felajánlók voltak, idén viszont már önmaguk is segítségre szorulnak. Nekik is óriási támogatást jelenthetnek a tartósélelmiszer-csomagok. Önkénteseinkkel azért kérjük a vásárlók segítségét a háromnapos akció során, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepek idején – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta, a Contact Mksz elnöke.