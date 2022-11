Információs táblákat helyeztek ki a Holt-Tisza-parton. A színes tablók a területen is előforduló vízi madarakat, valamint tiszai halakat mutatnak be, azokon információk is olvashatók az állatokról. Különlegességként kihelyeztek egy fényképkeretet is, melynek segítségével vidám, hangulatos fotókat lehet készíteni a vízparton.

Jópofa fotókeretet is kihelyeztek

Fotós: Rimóczi Ágnes