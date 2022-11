Szalad az idő, lassan véget ér az ősz, de a gallyazás és levélgyűjtés mellett is bőven akad még teendő kertünkben. Papp Károly kertművelő arra buzdít mindenkit, hogy vesse el a megvásárolt a magokat, illetve tárazzon be belőlük, ugyanis jövőre várhatóan még tovább drágulnak.

– Zárómozzanatként a növényeinket fel kell készítenünk a télre – szögezte le Károly.

– A hidegebb idő beköszöntével érdemes falevelekkel borítaniegyes növények talajfelszínét, hogy ezzel is védjük a törzsüket és gyökerüket a fagyoktól. Jó megoldás lehet a fóliával való betakarás is, bár az némileg időigényesebb. A pihentetés időszaka előtt fontos azt is átgondolni, mivel járulhatunk hozzá kertünk javításához. Érdemes megtervezni a következő évi ültetéseket, valamint növénybeszerzéseket – sorolta a most esedékes teendőket.

Papp Károly kiemelte: ilyenkor a legfontosabb a növények védelme, talajtakarásra pedig tökéletesen felhasználhatóak a lehullott falevelek, amiket később komposztálhatunk is. Elvégre tavasszal a talajban lévő baktériumok segítségével a növény fel tudja majd venni az általuk lebontott anyagokat.

– Nap mint nap számtalan emberrel találkozom a munkám során. Sokan közülük az utóbbi időben elkezdtek kísérletezni, és a saját erkélyükön termelnek különböző zöldségféléket – számolt be tapasztalatairól a kertművelő.

– Így hát a gondosan megmunkált talajba vagy cserépbe ideje petrezselymet, borsót vagy vöröshagymát vetni, utóbbit már március végén felszedhetjük zöldhagymaként, ráadásul nagyobb termésre is számíthatunk. Ha tavaszra hagyjuk a duggatást, akkor is érdemes legkésőbb március elejéig elvégezni a műveleteket a fagymentes napokon. A cserepes dísznövények teleltetése is igazán egyszerű, azonban sokan ott rontják el, hogy az erkélyről beviszik őket a lakásukba, és a hirtelen megváltozott klíma következtében elpusztulnak. A muskátlik például öt–tíz fokos hőmérsékletkülönbséget bírnak el, így a lakásban való tárolás helyett tegyük inkább azokat a folyosóra, vagy a garázsba – magyarázta Papp Károly.

A kerti munkák befejeztével alaposan takarítsuk meg a szerszámokat, és tegyük őket száraz helyre. Érdemes őket olajjal is lekenni.