Fejlesztések 7 órája

Járhatóbbá váltak az utcák Cibakháza központjában

Több beruházás is elkészült Cibakházán az utóbbi időben. A Magyar Falu Programból közel négyezer négyzetméternyi útszakaszra terítettek útalapot, valamint beszereztek egy hatékonyan működő kazánt. De felújították a hivatal fűtési rendszerét is. A hivatalos átadáson Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is részt vett.

P. Pusztai Nóra P. Pusztai Nóra

Folyamatosak a fejlesztések, korszerűsítések a településen Fotós: Tőgyi Gábor

Egy időpontra több átadót is szerveztek a tiszazugi nagyközségben. – Az első és a legfontosabb a Magyar Falu Program keretében megvalósult útalapok elkészítése. Egy komplett településrész úthálózata vált járhatóvá a több mint 44 millió forintos pályázati forrásból. Hét, változó hosszúságú utca kapott zúzottköves alapot. A beruházás célja kettős, mélységében és minőségében olyan útalapokat építettünk, melyre további forrás esetén ráhúzható az aszfaltréteg – fogalmazott Hegyes Zoltán polgármester. A minimálisan szükséges csapadékvíz-elvezető rendszert is kialakították, a vegyes állapotú szakaszok rendbetétele kiemelt jelentőségű, így már csapadékos időben is biztonságosabb a közlekedés. – Az úthálózat állapota Cibakháza legjelentősebb problémája. Még mindig túl sok van abból, ami esős időben szinte járhatatlan. Ezek fejlesztése sajnos nagyon elmaradt a korábbi évtizedekben. Az utak esetében nem lemaradásban, hanem körhátrányban vagyunk, így kell megpróbálnunk felzárkózni – hangsúlyozta a településvezető. További pályázati lehetőségekre számítanak. – A Magyar Falu Program keretében szeretnénk az útalapok építését folytatni a település külsőbb területein is. Uniós pályázatból meg a már kiépített alapok burkolását valósítanánk meg – számolt be a tervekről. Hozzátette: kérték Herczeg Zsolt képviselő segítségét is, aki elmondta: számíthatnak a támogatására. A jelenlegi beruházások között szerepelt viszont a polgármesteri hivatal belső fűtési rendszerének korszerűsítése. – Energetikai projektről volt szó. A célunk, hogy a felhasznált fűtőanyagból minél kevesebbre legyen szükség a megfelelő hőmérséklet eléréséhez. A Magyar Falu Program 11 millió forintos támogatásából végeztük el a munkálatokat, hatékony faelgázosító kazánt is vásároltunk a hőközpontba – részletezte Herczeg Zsolt.

