– A korábbi esztendőkhöz hasonlóan felállítjuk a mindenki karácsonyfáját a Kossuth téren, és sor kerül az adventi gyertyagyújtásra is, de idén nem lesz karácsonyi díszvilágítás a városban – szögezte le ezzel kapcsolatos kérdésünkre Marsi Péter, a törökszentmiklósi városfejlesztési osztály vezetője.

A nagykunsági településen tavaly karácsonykor a Kossuth Lajos utca, Hunyadi és Bethlen utcák közötti szakaszát világították ki, és nyolcvankét darab világító kandeláberdíszt helyeztek fel, plusz a főtéren hatot.

A karácsonyfát és a közeli fákat pedig közel két kilométer hosszú fényfüzérrel tekerték körbe Törökszentmiklóson, ám idén ezek nem világítanak majd. Az erre a célra elkülönített ötmillió forintot a város inkább a megemelkedett energiaköltségek kifizetésére fordítja – tudtuk meg Marsi Pétertől.

A karácsonyfát, mint minden évben, felajánlás formájában, ingyen kapja a város.

– Több felajánlás is érkezett, melyek közül kiválasztottuk az idei fát. A fenyőfa kivágásához, szállításához és felállításához több partner együttműködése szükséges. Ezek az egyeztetések még folyamatban vannak, de a november huszonegyedikei hét elején szeretnénk felállítani a fát a Kossuth téren – mondta a miklósi városfejlesztési osztály vezetője, aki hangsúlyozta, bár fények nem világítják be majd a főteret, másfajta karácsonyi dekoráció mindenképpen lesz a városban.

Hasonlóan döntöttek Tiszaföldváron is, ahol sorra hozzák a megszorító intézkedéseket. Az előírt energiamegtakarítást a különböző önkormányzati intézmények részleges vagy teljes bezárásával tudják teljesíteni. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról is döntöttek, hogy bár évről évre ünnepi fénybe borul a város karácsony közeledtével, idén nem szerelik fel a díszeket, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

A költségvetésben év elején erre a célra valamivel több mint félmillió forintot különítettek el, melynek felhasználásáról később döntenek.

Rákóczifalván eddig sem volt jelentős a karácsonyi díszkivilágítás, de idén még a korábbinál is szerényebb lesz a dekoráció – tudtuk meg dr. Túróczi Imre polgármestertől.

– Eddig még nem tudtunk beruházni karácsonyi dekorációkra, jelen helyzetben egyelőre nem is fogunk – tudatta a polgármester. – Két helyen állítunk karácsonyfát, azokat természetesen kivilágítjuk. Várhatóan számíthatunk vállalkozói segítségre is, akik biztosítják hozzá az áramot – tette hozzá.

Tiszajenőn viszont idén is kihelyezik a két éve beszerzett karácsonyi fénydekorációkat.

– Nem nagy fogyasztású fényforrásokról van szó, így nem sokat spórolnánk meg azzal, ha idén nem kapcsolnánk fel – nyilatkozta Virág József polgármester. – A templom előtti terület díszvilágításához egyébként is az egyház biztosítja az áramot. De felszereljük a főút mentén is az oszlopokra a fényforrásokat. Új fényforrásokat persze nem fogunk idén beszerezni, de fontosnak érezzük, hogy a falunkban ezzel is hozzájáruljunk az ünnepi hangulathoz – emelte ki a polgármester.

Martfű utcáin sem lesz díszkivilágítás a karácsonyi időszakban, ám Szolnokhoz hasonlóan a főtér a szokott módon ünnepi fénybe borul.

Dr. Papp Antal polgármester megkeresésünkre elmondta, a díszkivilágítás felszerelésének díja körülbelül másfél millió forint lenne, míg a villanyszámla is hasonló összeget tenne ki, a döntéssel tehát hárommillió forintos spórolást remélnek. Az okokról úgy szólt, hogy bár az ünnepi hangulatot megteremtik, ám így nem lesz olyan jelentős a ráfordítás.

Mezőtúron is „halványabbak lesznek a fények”, mint a korábbiakban, de azért lesz díszkivilágítás az ünnepi időszakban.

– Mindenképpen szerettük volna, ha ünnepi fényekkel is emeljük az adventi időszak varázsát, természetesen azonban nem tekinthettünk el a ténytől, hogy az energiaválság miatt takarékoskodnunk kell – mondta el Szűcs Dániel. A városvezetőtől megtudtuk, idén csak a városháza és a főtér kap díszkivilágítást, valamint a Petőfi téren az adventi vásár.

– A karácsonyi vásár az első adventi hétvégén nyílik meg, és hétvégente várja az érdeklődőket. Vasárnaponként megemlékezés és ünnepi műsor keretében gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit. Úgy vélem, a vásár lehetőségein túl a jelenlegi helyzetben is szükség van egy olyan helyre, ahol az emberek megállnak egy kis időre, s családjukkal, barátaikkal jó hangulatban beszélgethetnek, hangolódhatnak az ünnepre – tette hozzá Szűcs Dániel.

Tiszafüreden a héten döntenek a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban.