Aki általános éves összevont vízterületi engedélyt szeretne váltani a KTVHESZ által kezelt vizekre, annak immár 44 500 forintot kell áldoznia e célra.

– Két lehetőségünk van: vagy nem emelünk árat, de akkor nem tudunk jövőre halakat telepíteni, vagy ragaszkodunk a folyamatos telepítésekhez, de akkor elengedhetetlen az emelés – hangsúlyozta Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

– Be kell látni, hogy a halak nevelése nekünk is pénzbe kerül, a takarmány nagyon megdrágult az utóbbi időben. Kiadásaink másik jelentős tételét a bérek jelentik. Halőreink nap mint nap járják a vízterületeket, felügyelve arra, hogy a kihelyezett halakat a horgászok fogják meg, és ne illetéktelen személyek vigyék el a vizekből. Emellett az eszközparkot is fejlesztenünk kell. Ezért a jövő évi eredmények érdekében arra kényszerültünk, hogy huszonöt százalékkal emeljük a területi jegyárakat – magyarázta Donkó Péter.