– Évek óta ruhákkal foglalkozom. Lakásbutikot működtetek, stílustanácsadóként is nagyon sok hölgynek segítettem már a megfelelő ruhadarabok kiválasztásában. Vállalkozásom működtetése során pedig egyre többször felmerül, hogyan lehetne a fenntarthatóságot is becsempészni ebbe a tevékenységbe. Tagja vagyok egy női vállalkozói csoportnak, ahol e témakörben sokszor ötleteltünk már, s végül megszületett a jótékonysági ruhavásár terve – foglalta össze röviden az esemény létrejöttét dr. Pazsa Kornélia.

– Elkezdtük a szervezést, felhívást tettünk közzé, hogy a fenntarthatóság jegyében bárki behozhatja a már nem hordott, szekrény mélyén megbújó ruhadarabjait. Gondolom, minden hölgy tudja miről beszélek, amikor azt mondom, hogy rengeteg olyan ruhánk van, ami még kiváló állapotú, de valamiért már régóta nem vesszük fel. Nos, ezeket most kiválogathatjuk, s úgy szabadulhatunk meg tőlük, hogy közben jótékonykodunk – tette hozzá a butiktulajdonos, stílustanácsadó, aki elárulta, hogy az eseményre december 4-én délután kettő órától ötig várják az érdeklődőket a Tisza Mozi első emeleti termében.

– A tiszta, szakadásmentes ruhákat, valamint kiegészítőként sálakat és táskákat még ezekben a napokban fogadjuk, több helyen is le lehet adni városszerte, a vállalkozói csoporttársaim is részt vállalnak a gyűjtésben. Ezúton is külön köszönöm nekik a segítséget. A vásáron aztán minden darabot ezer forintért lehet megvásárolni, többet persze lehet értük adni, a bevétel teljes összegét pedig az SMA-s Galó Tominak ajánljuk fel – tette hozzá a vásár főszervezője.

– Háromgyermekes édesanyaként nagyon megérintett Tomika története. Tudom azt, hogy milyen szülőként egy gyermekért aggódni, azon dolgozni, hogy jobbá váljon az ő élete. Bízom benne, hogy ezzel kicsit hozzájárulhatunk a Tomi gyógyulásához, állapotának javulásához – hangsúlyozta.