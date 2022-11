Lámpás felvonulás, hagyományőrző műsor színesítette a Márton-napi forgatagot a jászfényszarui Napfény Óvodában. A gyerekek nagy izgalommal készültek e jeles napra: megismerték Szent Márton legendáját, libás verseket, dalokat tanultak és szebbnél szebb lámpásokat készítettek.

A Maci csoport szervezésében Márton-nap előestéjén első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal tartottak lámpás felvonulást, amelyhez a szülők is jó szívvel csatlakoztak. A hangulatos program az óvoda előtt a Maci csoportosok műsorával kezdődött, majd két önkéntes apuka előadásában Szent Márton és a koldus története elevenedett meg. Mindenki nagy meglepetésére és örömére Márton is megérkezett, mégpedig nem is akárhogy, lóháton! – számoltak be az eseményről az intézmény közösségi oldalán.

Márton fáklyás vezetésével elindult a népes menet, kicsik és nagyok énekelve vonultak fel az óvoda körül, lámpásaikkal pedig a jó cselekedetet szimbolizáló fényt juttatták el az emberek szívéhez. A felvonulást követően az óvodában forró teával, libazsíros, lilahagymás kenyérrel vendégelték meg a résztvevőket. A Márton-napi programsorozat pénteken folytatódott: „Novemberben, Márton napján. Liba gágog, ég a kályhán. Aki libát nem eszik, egész évben éhezik.” – szólt az ismerős mondóka a Napfény Óvodában.

A Maci csoportos gyerekek dalokkal, versekkel és körjátékokkal színesített műsora a Márton-napi népszokásokat idézte fel.