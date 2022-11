– Hogyan sikerült önöknek egy országosan ismert neveket felvonultató programot Szolnokra hozni?

– A személyes ismeretségnek köszönhetően. Tavaly, minden előzetes szándék nélkül megismerkedtem Gerebics Sándor filmrendezővel, akivel a filmjeiről és a filmbemutató lehetőségéről beszélgettünk. Az ő A régi fény ragyogjon című alkotása az 1566-os szigetvári ostromról szól, s a doku-játékfilmben az ostromot felidéző felvételek mellett tudósok, történészek, hadtörténészek fejtették ki véleményüket a korabeli eseményekről. Kora tavasszal felkerestem Demeter Istvánt, a TiszapArt Mozi tulajdonosát, hogy tudna-e helyet adni a film bemutatására, aki megnézte az alkotást, és igent mondott.

Megegyeztünk abban, hogy ő helyet biztosít, de minden egyébről nekünk kell gondoskodni. Így férjemmel közösen hozzákezdtünk a szervezéshez, ami nem volt kis munka.

– A rendezvényre meghívtuk dr. Fodor Pál Széchenyi-díjas turkológus-történész professzort, továbbá a Szigetvár közeli szőlőhegyen Szulejmán szultán türbéjét és a hozzá kapcsolódó épületegyüttest 2016-ban feltáró dr. Pap Norbert geográfus-történész professzort, akiket személyesen 2016-ban ismertünk meg, dr. Kertész Róbert régészt, Raskó Gábor történészt és Gerebics Sándor filmrendezőt, aki a beszélgetést moderálta. Minden résztvevő egyből igent mondott, s tiszteletdíjat sem kértek. Sajnos, dr. Fodor Pál Covid-fertőzés miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen. A résztvevők izgalmas beszélgetést folytattak a „feladás, vagy meg nem adás” morális kérdéséről, a két vár védelmi rendszerének sajátosságairól és a múlt kutatásainak eredményeiről. Szó esett a két várkapitány személyéről, szerepéről. Zrínyi Miklós miért vállalta a végsőkig való kitartást, az önfeláldozást, és itt, Szolnokon mi vezetett a vár elestéhez.

– Nyáry Lőrinc sem adta fel Szolnokot.

– Tény, hogy katonáit megtizedelte a járvány, zsoldosai cserbenhagyták, ő maga maroknyi védővel küzdött, de rövid időn belül elesett a vár, és török kézre került.

– Sikeres volt a rendezvény?

– A visszajelzések szerint igen. Több, mint százhúszan regisztráltak, így a nagytermet biztosították részünkre. Szalay Ferenc polgármester nyitotta meg a rendezvényt, és Molnár László Jászai Mari-díjas színművészt is sikerült megnyernünk Zrínyi Miklós esküjének tolmácsolására. A rendezvényt az önkormányzat, a Széchenyi Lakótelepért Egyesület és a TiszapArt Mozi támogatta, és amit még mi hozzátettünk a magunk erejéből.

– Az ön fia, Raskó Gábor is résztvevője volt a beszélgetésnek.

– Igen. Ő is történész, a török hódoltság kora a szak­területe.

– Az elején említette, hogy van gyakorlata kulturális rendezvények létrehozásában.

– A férjemmel együtt Bálinth Zoltán székely fiatalember néprajzi gyűjteményéből szervezünk vándorkiállításokat 2008 óta. Őt a férjem és a fiam 2004-ben ismerte meg Aradon az október hatodikai megemlékezésen, ahonnan stoppal igyekezett a körösfői vásárra. Útközben elmondta, mivel foglalkozik, hogyan él. Az akkor huszonhat éves, Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson élő fiatalember sorsa mélyen megérintett, hiszen tizenegy esztendősen árván maradt, mindkét szülőjét elvesztette, és a falu cipészmestere vállalta a gyámságát. Tizenöt évesen kezdett hozzá a gyűjtőmunkához. Először a szomszédoknál vállalt munkákat, és fizetségként nem pénzt kért, hanem régi használati tárgyakat, meglátva bennük az értéket, a továbbörökítés zálogát. Húszévesen az unitárius templom bástyájában állandó kiállítása, múzeuma nyílt. Gyűjteménye mára már meghaladja a hétezer-ötszáz darabot. Amikor 2008-ban meghívást kapott Ópusztaszerre, a Történelmi Emlékparkba, egy évig láthatta a közönség az általa berendezett kiállítást a Rotundában. Az anyagot – mintegy ezer darabot – a férjemmel együtt mi hoztuk be, és azt mondtuk Zoltánnak, hogy ha már itt van a gyűjtemény az anyaországban, maradjon is egy jó ideig. Azzal tudjuk őt segíteni, hogy vándorkiállításokat szervezünk, és mentorai leszünk a gyűjteménynek.

Először Szolnokon és a közeli településeken szerveztünk kiállításokat, majd a legkedvesebb munkatársam, Deák Péter révén 2012-ben kerültünk a Dunántúlra, Hegykőre, a Tízforrás Fesztiválra. Azóta járjuk a Nyugat-Dunántúl településeit, de Felvidékre, Őrvidékre és Szlovéniába is eljutottunk.

– A Nyugat-Dunántúlon még ma is nagyon sok, Erdélyből származó család él. Úgy gondolom, a kiállításokkal hidat képezünk a keleti és a nyugati őrvidék között, aminek három pillére közül az egyik a kiállítóhely, a középső Szolnok, míg a keleti pillére Árkos. Ma már túl vagyunk az ötvenkettedik kiállításon. Néhány hely, amely emlékezetes számunkra: Sopron, Nagycenk, Szombathely, Kőszeg, Sárvár, Egervár, Vasvár, Körmend, Zalalövő, Szentgotthárd, Bucs, Alsóőr, Lendva. A tematikus kiállítással be lehet tekinteni – időutazással – a székely családok életmódjába, az otthon, a munka, a hitélet színtereibe. Néhány tárgy különösen kedves nekem, mint például a 17. századi ácsolt, rovátkolt láda, a Kőrösi Csoma Sándor családjából származó, 1779-ben készült, életfával díszített kelengyésláda, a festett saroktéka 1823-ból, a székely párral díszített vaskályha, a viseletek, hímzett ingek, és még sorolhatnám. Amikor a Mária Rádió riportere megkérdezte, hogy számunkra mi a hozadéka ennek a mentori tevékenységnek, azt mondtam, hogy az emberi kapcsolatok. Olyan emberekkel hozott így össze a sors, akiknek a barátsága a mai napig tart, ami kicsit a magyarság összefogását is jelenti. Egy-egy kiállítás berendezése, szállítása átlagosan három-négy napot vesz igénybe, attól függ, milyen távolságra van a két kiállítóhely egymástól, hiszen háromszori fuvarral tudjuk megoldani a szállítást. Jó érzés, ha a kiállítóhely a szállásban, étkezésben, esetleg a szállításban tud segíteni.

– Úgy tudom, hogy ön részt vesz egy kis szolnoki színjátszó csoport munkájában is.

– Igen. Nekem negyven évig a gyermekvédelem volt a hivatásom, nagyon szerettem a munkámat, és amikor nyugdíjba mentem, akkor ismertem meg a Híd Színházat, aminek a művészeti vezetője Rigó József művészeti díjas rendező. Én 2011 óta vagyok az amatőr színésze. Most éppen Bajnai Zsolt Hagyaték című drámáját adjuk elő. Az idén Adácson és Debrecenben voltunk fesztiválon, ahol a Karanténban című magunk által írt darabot adtuk elő nagy sikerrel. Az eltelt évek alatt voltam már többek között Klütamnésztra, Staphyla, Bugrislav herceg, a Szonettek fekete hölgye, legény(báb) és feleség. A színház számomra csoda.

Úgy érzem, általa a világ egy másik dimenziójába kerülök, mintha a valóság és az illúzió mezsgyéjén járnék. Színházunk szándéka, hogy a nézőket belső utazásra, gondolkodásra késztessük, izgalmas élményhez juttassuk.

– Elérkeztünk a verseskötetéhez. Mi vitte önt arra, hogy versben is megszólaljon?

– Nem vagyok költő. Ebben is amatőr vagyok, mint minden más művészi tevékenységben. Az Idő ráncai című kötetemben az 1976-tól 2016-ig összegyűjtött verseim vannak, amelyben negyven év gyűrődéseit, egy lélek rejtelmeit tárom fel. Amikor megszületik bennem egy érzés, egy gondolat, intuíció, az egy kegyelmi állapot. Hitvallásom: a Jóistentől azért kapjuk a talentumot – ki többet, ki kevesebbet –, hogy szellemben gyarapodjunk, lélekben gazdagodjunk, hogy embertársaink javát szolgáljuk. Hogy a verseimmel mennyire szolgálom embertársaimat, nem tudom, de a lelkem bugyraiba való betekintést mégis annak szánom.

– Boldog embernek tartja magát?

– Igen. Haiku-versformával felelve: Jól megy a sorom: Van házam, hazám, hitem; megvan mindenem.