Nagyjából húsz százalékkal kellett megemelni az áraikat a cukrászdáknak, az alapanyagok drasztikus drágulása miatt. Ráadásul az elmúlt időszakban azzal szembesültek, hogy egyre nehezebb beszerezni a hozzávalókat. A vendégszám eléggé hullámzó, de leginkább az a tapasztalat, hogy kevesebben vásárolnak. Ebből kifolyólag ki-ki a maga módján próbálja csökkenteni a költségeit, hogy valamelyest behozza a kiesést.

– Egy teljesen szokatlan és ismeretlen helyzettel állunk szemben – vélekedett a szolnoki Gyurma Napi Cuki egyik dolgozója. – A magas rezsiárak mellett problémát okoz az infláció is. Hazánkban pillanatnyilag igencsak gyerekcipőben jár az alapanyag-ellátás, ezért sok mindent külföldről kell beszerezni. Mindez azt jelenti, hogy a számunkra legalapvetőbb terméket – mint például a cukrot – importálva, napi áron körülbelül 570–600 forint per kilogramm áron szerezzük be.

Ez körülbelül közel háromszorosa az ársapkás árnak.

– Ugyanez a helyzet a tejjel és a liszttel is, hiszen a korlátozott beszerzési lehetőségek miatt olyan nagykereskedőktől tudjuk megvenni, akik szintén külföldről hozzák be a termékeket. Ezek árai pedig függnek az euró árfolyamától. Nem beszélve arról, hogy a rezsifelhasználásunk körülbelül a négyszeresére nőtt, ami egy idő után biztosan nem lesz kezelhető. Ezért az előbb említett nehézségek miatt muszáj volt emelni az árakon, ami minket és a vevőinket egyaránt igen rosszul érint – magyarázta.

A tiszafüredi Korona Cukrászda tulajdonosa, Bujdosó István kiemelte: folyamatosan próbálnak faragni a cukrászda költségein, ami nagy kihívások elé állítja őket.

Igyekeznek az áramon, a fűtésen és a hűtők üzemeltetésén is spórolni, ugyanakkor nincs nagy mozgásterük.

– A nyári időszak után általában mindig visszaesik a forgalmunk, viszont decemberben újból kelendővé válnak a sütemények és a kalácsok egyaránt – árulta el hírportálunknak Bujdosó István.

– Ám idén egyáltalán nem tudom, hogy mire számíthatunk. Vendéglátóhelyként folyamatosan használjuk a villanyt és a gázt, ugyanis a vendégeket meleg hellyel és süteménnyel kell várni. Néhány évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt rá, hogy napelemet telepítsünk az üzletünkre, nagy reményeket fűzünk hozzá. A nehézséget az okozza leginkább, hogy a magas rezsiköltség mellett az alapanyagok ára a háromszorosára nőtt, így átmenetileg a drága alapanyagokból készült süteményeket kivesszük a kínálatunkból. A jövőre nézve is sok a félelmünk, hiszen ha a háztartások energiaköltsége tovább emelkedik, akkor csökkenni fog a kereslet az olyan „luxustermékek” iránt, mint a sütemény – vélekedett.