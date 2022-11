– Már 2010 óta „napirenden” van, hogy városunkban az okmányiroda helyett kormányablak jöjjön létre. Elődeim is foglalkoztak a témával, 2020-ban magam is kezdeményeztem a Miniszterelnökséget vezető miniszternél, hogy Túrkevén egy független új kormányablak jöjjön létre. Több dolog miatt az elmúlt másfél évben ez a téma parkolópályán volt, s nem is gondoltam újra erre, amíg dr. Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei főispán meg nem keresett azzal a hírrel, hogy a megyei kormányhivatal érdemi forrásokat nyert el arra a célra, hogy a túrkevei okmányiroda kormányablakká fejlődjön – számolt be a kezdetekről Sallai Róbert Benedek.

A polgármester hozzátette: a teljes örömhöz azonban kérdés volt, hogy hol kapjon helyet a hivatal.

– Amikor harmadik alkalommal jártak nálunk a kormányhivatal munkatársai, a lehetőségek két helyszínre szűkültek. A régi OTP épület, illetve ismét a városi könyvtár egy részének az átalakítása „maradt a kalapban”. Az érveket és ellenérveket összevetve, úgy néz ki, hogy az utóbbi valósul meg.

– A könyvtár jelenleg 390 négyzetméter, amiből 172-t igényel a kormányablak létrehozása. Ebbe belesik a felnőtt-olvasóterem és a felnőttkönyvtár nagyobb része – részletezte a városvezető, aki hangsúlyozta: ez nem azt jelenti, hogy megszűnik az olvasóterem, s hogy nem lesznek ott közösségi programok, vagyis nem szűnik meg a könyvtár. – Mindössze annyit, hogy két olvasóterem helyett egy lesz. A könyvtár raktározásra és egyéb funkciókra „megkapja” még a régi Mezőbank épületét, így nyolcvankét négyzetmétert visszakap az elveszett részből.

A könyvtár 2 olvasóterméből csupán 1-et kell felhasználni a kormányablak létrehozásához

Forrás: Sallai R. Benedek Facebook-oldal

Minden szempont mérlegelésével a felújítási költségek, az önkormányzati gazdasági szempontok, közigazgatási célok alapján a képviselő-testület kezdeményezésemre megszavazta a könyvtár északi részének átadását kormányablak átalakításának céljaira – tette hozzá Sallai R. Benedek, aki kiemelte, hogy a könyvtár méretének csökkentése remények szerint átmeneti. Ugyanis, ahogy hangsúlyozta, a városvezetés egyre eltökéltebb egy olyan központ kialakításában, ami a művelődési ház, mozi, színházterem és könyvtár részére egy új otthon teremtene.

A kormányablak kialakítása tavasszal kezdődik, a tervek szerint 2023. december 31-ig megvalósul, 2024. januárjában egy új, bővebb szolgáltatásokat nyújtó kormányablak nyitja meg kapuit a városban.