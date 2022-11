A Black Friday – átvéve az Egyesült Államokból a hagyományt – már hazánkban is a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. Idén ez a dátum november 25-re esik, sok helyen azonban már az egész hónap a Black Friday akciókról szól. Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján a legkeresettebb termékek ilyenkor a divatáruk, a ruhák, cipők és az elektronikai eszközök. Annak érdekében, hogy a kereskedők ne trükközhessenek az akciókkal, uniós irányelv alapján idén május végétől változtak az árfeltüntetés részletes szabályai.

Eszerint minden akcióhirdetéskor fel kell tüntetni a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző, legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Ez az új szabályozás az online kereskedelemre is kiterjed.

Mindez pedig azt jelenti, már nem fordulhat elő, hogy a kereskedő a valósnál kedvezőbb színben tünteti fel „akcióit” úgy, hogy rövid időre, mesterségesen feltornázza az árakat, majd utána abból számítva adja az árengedményt, illetve úgy, hogy a régi árat visszaállítva azt tünteti fel akciósként. Ezek a színlelt árcsökkentések a fogyasztóvédelem tapasztalatai szerint különösen a Black Friday kapcsán és a karácsonyi időszakban voltak jellemzők.

Mostantól tehát nem fordulhat elő, hogy a kereskedő egy-egy akciós időszak előtt pár nappal megemeli a termék árát azért, hogy minél nagyobb mértékű árengedményt mutathasson. Fontos eleme az is a szabályozásnak, hogy csak olyan termék esetében érvényesíthető a kedvezmény, amely tizenöt napnál régebben van forgalomban.Tudatos vásárlással természetesen a vevők is sokat tehetnek az álkedvezményes áruk kiszűrése érdekében, hangsúlyozzák a fogyasztóvédők. Nemcsak online böngészés közben, hanem a boltban, vásárlás előtt is érdemes ár-összehasonlítást végezni, ami egy okostelefonnal is könnyen megtehető.

A szépséghibás termék nem mindig új

Szépséghibásként hirdetett termékek kapcsán több panasz futott be a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez az elmúlt időszakban. Tájékoztatójuk szerint sok esetben kiderült, hogy ezek nem új, a szállítás során megsérült, kicsit karcos termékek.