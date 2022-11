Nyolc esztendeje működik a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szolnoki képzési központja. A szervezet szombaton családi napra várta a jelenlegi- és volt diákokat, s azok családjait.

– Mindig igény volt arra, hogy ne csak a képzésekre járó gyerekek ismerjék egymást, hanem a családok is. Többször felmerült már a közös családi nap gondolata, amit most meg is szerveztünk – mondta el Bernáth Orsolya. A képviselet-vezető hozzátette: nem gondolták, hogy ilyen sokan jelentkeznek, végül mintegy kétszáz fő vett részt az eseményen.

– A szülők tulajdonképpen bepillanthattak a képzésbe is, hiszen két évfolyamnak kurzusa is volt abban az időben – szólt a vezető.

Az eseménynek otthont adó Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum tornaterme egyik sarkában tehát elsősegélyt tanultak a diákok, kicsit odébb mézeskalácsokat díszítettek a kisebb testvérek, mellettük pedig jó hangulatban beszélgettek a szülők. A bátrabbak az épület mellett tollaslabdáztak, fogócskáztak, bújócskáztak, kiváló hangulatban telt a szombat.

– Házhoz hoztuk a már hagyományos zártkörű szülők akadémiáját, ahol Hal Melinda, az MCC-Mindset Pszichológiai Iskola műhelyvezetője tartott előadást. A bogrács ebéd után játékos ügyességi feladatokban vetélkedtek az évfolyamok, a napot pedig a szintén MCC-s diákok, Varga Petra és Varga Enikő vezette táncház zárta – számolt be Bernáth Orsolya, aki kiemelte, a saját szervezésű eseményük célja, hogy összetartó közösséget építsenek. Ehhez nagyban hozzájárult a Szolnoki Szakképzési Centrum a helyszín biztosításával.