Cserfes gyermeke egyik napról a másik­ra szótlanná válik? Vagy éppen fordítva, az eddig visszahúzódó csemetének már-már agresszív megnyilvánulásai vannak? Sok szülő szembesül ilyen, és ezekhez hasonló problémákkal mostanság. Az általános iskolákban is lezárult ugyanis a szocializálódás időszaka: az elmúlt hetek hatásai, élményei a diákok otthoni és iskolai viselkedésére is hatással vannak. Krajnyákné Csorba Fanni szolnoki iskolapszichológus szerint minden gyermek más és más, különböző módon dolgozzák fel magukban a velük történteket. A teljesítmény miatti szorongásra, illetve a közösségekben felmerülő egyéb problémákra is létezik azonban megoldás!

Legújabb podcastünkben P. Pusztai Nóra beszélget Krajnyákné Csorba Fanni szolnoki iskolapszichológussal, aki egy rendkívül fontos problémáról is megosztja gondolatait a hallgatókkal: a szakember úgy véli, hogy a zaklatás az online térben hatványozottan veszélyes, a negatív élmények ugyanis mély nyomokat hagyhatnak a kisdiákok lelkében.

