Az orrspray is receptköteles, csak orvosi felügyelet mellett adható be

A háziorvosi rendelőkben tehát a háromkomponensű, egyszeri oltás érhető el, a patikákban ennél nagyobb a választék, négykomponensű vakcina is kapható, de már elérhető a gyermekek számára kifejlesztett influenza elleni orrspray is.

– Bár a gyógyszertárban kaphatóak, de ezek a készítmények is vénykötelesek, és csak orvos által felügyelt módon adhatóak be, az orrspray is–hangsúlyozta dr. Hoksári László háziorvos. A szakember kiemelte, mivel a koronavírus még mindig jelen van és fertőz, a két betegség együttes jelenléte akár súlyos szövődményekhez vezethet. Ezért különösen fontos jelenleg, hogy minél többen oltassák be magukat influenza ellen is.