Közmeghallga­tással egybekötött testületi ülést tartottak a minap Tisza­várkonyban. Az összejövetelen – előzetes regisztrációt követően – a lakosok felvethettek különféle problémákat, kérdéseket intézhettek a település vezetéséhez. Az ülés előtti meghallgatáson is elhangzott a kérdés, hogy a polgármester miért nem jelöl másik személyt alpolgármesternek, ha többedik alkalommal sem szavazza meg őt a testület.

A júliusi időközi polgármester-választást követő alakuló ülésen ugyanis Hegedűs István régi-új független polgármester a fideszes Bogárné Szabó Melindát javasolta alpolgármesternek, amivel a képviselők nem értettek egyet.

Szeptemberben ismét futottak egy kört ugyanezzel a javaslattal – ismételten nem szavazták meg. A közmeghallgatáson így felvetettek olyan javaslatot is, hogy esetleg a választásoknál legtöbb szavazatot kapott képviselőt jelöljék ki e posztra, vagy az alpolgármester illetményének terhére írjanak ki egy választást az időközihez hasonlóan.

Hegedűs István polgármester felhívta arra a figyelmet, hogy az önkormányzati törvény előírja: alpolgármestert a polgármester jelöl, ami kizárólagos joga, hiszen az ő munkájának segítése, helyettesítése az alpolgármester feladata. Más olyan szóba jöhető személy viszont nincs, akivel hatékonyan tudna együttműködni.

A közmeghallgatást követő ülésen az újfent javasolt Bogárné Szabó Melindát három igen mellett négy nem szavazattal ezúttal sem választották meg...

A lakossági felvetések között szerepelt többek között az utak kátyús állapota. Elhangzott: az önkormányzat lehetőségéhez mérten igyekszik javításokat végezni, pályázni. A járdák állapota is problémás, ráadásul az ingatlanokon lévő fák ágai is nagyon rálógnak. A porták előtti területet pedig sokan nem tartják rendben, holott a tulajdonos kötelezettsége lenne. Többen a köztemető állapotát is kritikán alulinak ítélik.

Javaslat hangzott el, hogy az idősek napjához kötődően támogatni lehetne az időseket. A nyolcvan év felettiek most is kapnak támogatás gyanánt bizonyos összeget, arra azonban jelenleg nincs kerete az önkormányzatnak, hogy támogatási csomagot állítson össze minden hatvanöt év felettinek. Akadt, aki a Szőlők településrész kultúrházának tetőfelújítására elnyert pályázattal kapcsolatban érdeklődött.

A fejlesztés nem készült el, hiába van meg a javításhoz szükséges anyag, másfél hónapja pedig másik helyen is lyukas a tető.

Többen a víz- és áramszünettel kapcsolatos tájékoztatás hiányosságát panaszolták, mondván, hiába teszik ezeket közzé online, ha az idősebb korosztálynak nincs internete.

„A református templom tornyával is kellene valamit kezdeni” – vetődött fel egy másik javaslat a lakók részéről. A válaszban elhangzott: egy felmérés alapján a szerkezet viszonylag jó állapotúnak tűnik, viszont a tetőn a lyukakat be kellene foltozni. A templom azonban nem az önkormányzat tulajdona, hanem az egyházé, mindenesetre tárgyalások kezdődtek az ügyben.

A Tiszavárkonyt Tószeggel és Tiszajenővel összekötő kerékpárúttal kapcsolatban is elhangzottak kérdések, többen érdeklődtek, hogy áll ennek a megvalósítása – erre viszont jelenleg nem tudtak egyértelmű választ adni.