Megszépült templomba várják a szelevényi híveket

A Jézus Szíve-templom és a plébánia épülete is megújult Szelevényen az elmúlt időszakban. Két, egyenként tizenöt millió forintos pályázatot nyertek a munkálatokra. A galambokat is sikerült elűzni, így már nem piszkítják be a bejárat környékét. A vasalatokat, a kaput önerőből tették rendbe, a felújítás óta nyitott kapukkal várják a híveket.

Még két évvel ezelőtt nyújtották be a pályázatot a templom felújítására a tiszazugi kistelepülésen, de csak 2021 őszén indulhatott el a munka. – Elhúzódott a döntés, tavaly áprilisban értesítettek a pozitív elbírálásról, de csak októberben érkezett meg az összeg. Látható volt, hogy mennek fel az építőipari anyagárak, amit lehetett az elején megvásároltuk, így nem kellett módosítani a költségvetésen – utalt a kezdetekre Kovácsik Antal plébániaszervező, állandó diakónus. Időközben a Magyar Falu Programban a plébánia épületének korszerűsítéséhez szükséges összegre is pályáztak. Tizenöt-tizenöt millió forintot nyertek, a munka párhuzamosan zajlott. – Idén januárban elkezdtük leverni a vakolatot mind a templomnál, mint a plébánia épületén. Amikor már fagymentes időszak volt, akkor kezdték el a szakemberek a felületre felhordani a vakolatot. A plébánia áprilisban, a templom határidő előtt, augusztusban készült el – részletezte. A plébánia felújítása évek óta váratott magára, a romos épület ablakai beáztak, elkerülhetetlen volt a beruházás. – Nem volt szükség önerőre, ami azért nagyon jó, mert a hívek nem tudtak volna jelentősebb összeget összegyűjteni – tette hozzá. A templom esetében a vakolat salétromos volt, sok helyen csak a tégla látszott ki, számtalan repedés húzódott a felületen. – Az alsó párkányszintig, tehát részlegesen készült el a homlokzat felújítása. Az állagvédelmi szempontoknak viszont megfelel – emelte ki. A nyílászárók nem voltak benne a pályázati kiírásban, azt önerőből a közfoglalkoztatott munkatársakkal tették rendbe. Az ajtókat, ablakokat ács és asztalos szakember segítségével megerősítették, a zárakat megjavították, a vasalatokat felújították és lefestették. – A helyi lakosság nagy örömmel fogadta, hogy megszépült a falu központja. Önerőből is végeztünk kisebb felújításokat a templomtornyon és tetőn, visszaállítottuk az 1938-ban készített díszkerítést. A munkálatok után megnyitottuk a templomajtót, így a székesegyház méretű, dekoratív neogótikus templom mindenki számára látogatható – emelte ki Kovácsik Antal. Szelevény Haleszban szépült meg ez a feszület - mondja Kovácsik Antal diakónus (jobbra)

Forrás: Beküldött fotó Az útszéli keresztek is megszépülnek a térségben Lelkes önkéntesek és a közfoglalkoztatottak a környékben található útszéli keresztek és feszületek felújításába fogtak. Tizennégy már el is készült az elmúlt hetekben. – Ha Jász-Nagykun-Szolnok megye határáig tekintünk, akkor Csépa és Csongrád között van az első útszéli kereszt, amit a 2006-os árvíz emlékére állítottak 2010-ben. Szelevényen is van kettő ilyen, amivel hálát adnak a megmenekülésért. Ezeket már rendbe tettük, ahogy egy 1900-as évek elején készültet is – mondta Kovácsik Antal diakónus. Haleszban 1882-ben állíttattak egy haranglábat, az is megszépült a kezük nyomán, a Pálóczipusztán található sem maradt ki. – Elhanyagolt állapotban voltak, igencsak lehangoló látványt nyújtottak az út mentén, nem voltak méltóak Jézushoz – sorolta az okokat. Hozzátette: nem kíván nagy befektetést a munka, inkább szorgos kezek szükségesek. – Megtakarítjuk, ha szükséges megcsavarozzuk, lefestjük – emelte ki.

