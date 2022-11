Megoldják a kóbor ebek befogását

Mindezeken túl Jászárokszállás területén új közvilágítási lámpák felszereléséről, újabb parkolók és a csapadékvíz-elvezetési rendszer rekonstrukciójának tervezéséről is határoztak az októberi tanácskozáson. Elfogadták a város 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi programját. Megoldódhat a kóbor kutya helyzet a településen, ugyanis jóváhagyták az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötését. Határoztak arról is, hogy a III. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítésére ismét pályázatot írnak ki, ugyanis korábban senki nem nyújtott be pályázatot.