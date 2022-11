Mézes reggelivel indult a nap november 18-án a Jászfényszarui Napfény Óvodában. Az Európai Mézes Reggeli kampányához csatlakozva a program része volt a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az önkormányzat közös szervezésében megvalósult Erzsébet napi kiállításnak és vásárnak.

A gyerekeket Koncsik Béla méhész avatta be a méhészet, a folyékony arany készítésének rejtelmeibe. Az interaktív előadást eszközbemutató színesítette, a kicsik fel is próbálhatták a méhész védőfelszereléseit és természetesen kóstolót is kaptak a hazai mézfajtákból. A szakember felhívta a figyelmet a mézfogyasztás jótékony hatásaira is.