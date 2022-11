Vannak a városnak olyan emblematikus figurái, akik nélkül Szolnok nem lenne az, ami. Ilyen Misa doki is, akit állandó mosolya, jellegzetes akcentusa is feledhetetlenné tesz. A Szoljon.hu podcast legújabb adásának vendége gitározik, énekel, nemzetközileg ismert feltaláló, futballista és nem utolsó sorban a Hetényi Géza kórház laborszakorvosa is. Ő Misa doki, akinek sokan még a teljes nevét se tudtuk. Idáig.

A kiváló humorú szakemberrel, dr. Mihail Sepetykóval Molnár Róbert újságíró beszélgetett szakmáról, hobbiról és a hétköznapokról. A beszélgetés a Spotify és a YouTube csatornánkon is meghallgatható.