– Ígértem otthon, hogy megmutatom, milyen az idei falu – fényképezgetett szorgosan barátnői kíséretében a középiskolás Luca. – Teszünk fel képeket a közösségi oldalra is. A csajokkal majd mindennap kijövünk suli után, hétvégeken kicsit a családdal is, iszogatunk egy kis forró csokit, találkozunk a haverokkal, poénkodunk, jól érezzük magunkat!

Míg beszélgettünk, a forralt bor jellegzetes illata egyre inkább átjárta a teret. A testet-lelket melengető italból akadt itt mindenféle, a hagyományostól kezdve a fahéjason át a különféle gyümölcsízesítésűekig. Forró csokiból is hasonlóan nagy volt a választék, kínáltak mogyorósat, gesztenyéset, epreset, rumosat, sőt még sportszelet ízűt is. A cifrábbakat alkalomhoz illő fantázianeveken kereshették az ínyencek. Néhányan például kimondottan jót mulattak a Részeges hóember kedvence elnevezésen. A korgó gyomorral érkezők kemencés lepényt is választhattak, de sült hús és kolbász is.

Odébb a gyerekek vígan szaladgáltak a téren és mutogatták egymásnak a télapó világító szánját, a szintén fénylő pingvint és jegesmedvét. Utóbbi kettőt idén is egy kis kertben csodálhatták meg.

Közben egyre inkább benépesült a tér. A munkaidő leteltével kollégák is betértek a faluba egy kis kóstolóval kísért beszélgetésre.

– Máskor is beülünk lazítani egy kávézóba, de itt mégis csak kellemesebb – jegyezte meg Tóth Annamária. – Én nem is sietek haza, jön majd a férjem is a két kisgyerekkel.

A nyugdíjas Barta házaspár is nagyon szeret az ünnepi hangulatot árasztó téren sétálgatni.

– A fenyő feldíszítését is végig néztük a múlt héten, bár a felállításának sajnos csak az utolsó mozzanatait láttuk – árulta el Barta Gábor. – Örülünk, hogy idén is felkerült az itt álló fákra a díszkivilágítás is! Fiatal korunkban ilyen nem volt, de aztán már nagyon megszoktuk. Igaz, hogy most nehezebb időket élünk, de az ünnepi fények és az adventi falu varázslatos hangulata talán mindenkinek segít majd szebbé tenni a hétköznapokat.