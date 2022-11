Tizenhat cég, és több mint kétszáz álláskereső találkozott azon az állásbörzén, melyet a Törökszentmiklósi Járási Hivatal szervezett a napokban. A rendezvényen a nagyvállalatok mellett a kis és középvállalkozói szektor is képviseltette magát. Az érdeklődők az uniós munkavállalásról, valamint a jelenleg elérhető munkaerőpiaci támogatásokról is tájékozódhattak.

Idén még nagyobb érdeklődés mutatkozott a munkáltatók részéről is a miklósi állásbörze iránt, a tavalyinál több cég, összesen tizenhat munkáltató képviselője vett részt az eseményen, és mutatta be aktuális munkalehetőségét. A járás gazdaságának minden jelentős szereplője részt vett a börzén, de még megyehatáron túli, kecskeméti cég is kínált állásokat, sőt, több állami vállalat és szervezet, például a MÁV, a Honvédség és a Rendőrség is toborzott a rendezvényen.