Egyre többen döntenek úgy, hogy haláluk után visszatérnének a természet örök körforgásába. Sokan kérik ezért azt, hogy koporsós temetés helyett hamvaikat a Tiszába szórják, ám a parton maradó gyertyákat, mécseseket, műanyag virágokat és koszorúkat a vízbe sodorja az áradás, ez pedig komoly környezetszennyezéssel jár, a természetvédők zsákszámra gyűjtik össze a kegyelet hulladékká vált jeleit.

Búcsúzni nagyon fáj. Ám ha szerettünk hamavait a Tiszával sodortatjuk el, akkor azt érezhetjük, visszatért oda, ahonnan mindannyian származunk: a természetbe.

Csakhogy mindez pont azt a szennyezi, ahová visszatérni vágyunk: a természetet.

– Szolnokon is egyre nagyobb gondot jelent mindez, de nem olyan könnyű erről beszélni. A búcsú, a kegyelet érzékeny téma, de a természet védelme is fontos – mondta hírportálunknak Siklós Viktor, a Szolnoki ZöldErő tagja. A környezetvédelemmel foglalkozó civil társaság a napokban több zsák gyertyát, mécsest gyűjtött össze, amely nem a vízpartra való.

– A vízszint emelkedése miatt ezeket bemossa a Tisza, a kegyeleti tárgyak pedig környezetszennyezők, nagy részüket nem is tudtuk időben összeszedni az áradás miatt. Megakadnak a kövek, ágak között is. Két területen gyűlik össze a szemétnek természetesen nem nevezhető, de mégsem természetbe való tárgyak tömkelege, a sólyánál és a belvárosi híd lábánál. De eldugottabb helyeken is találkoztunk ezekkel, még a túloldalon, a Tisza- ligetnél is – mondta az aktivista.

Szerinte egyre többen választják a végső búcsú ilyen módját, ezért lépni kell, hogy ne legyen mégnagyobb a „szennyezés".

– Szerintem ki kellene jelölni egy adott helyet a Tiszán, ahová a búcsúzók elhelyezhetik ezeket a kegyeleti tárgyakat. Így áradás előtt ezeket könnyen össze lehetne szedni, így nem kerülnének a Tiszába és nem mérgeznék az élővilágot – mondta Siklós Viktor.

– Mi is látjuk a problémát, teljesen jogos az igény a megoldásra – mondta a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója.

Lits László szerint a problémát a Tisza ingadozó vízállása jelenti, ezért egy, a vízszintet követő stég lenne a megoldás, ahol a hozzátartozók, barátok, emlékezők a Tiszába szórhatják szerettük hamvait és elhelyezhetik az emlékezés virágait, mécseseit.

– Gondolkodunk a megoldáson, hiszen fontos mind a méltó búcsú, mind a környezet védelme – mondta Lits László, aki szerint megoldást találnak majd a problémára. Addig azonban azt kéri, a szertartást követően senki se hagyja a part közelében a gyertyákat, művirágokat, koszorúkat.