A roma-magyar ételek hagyományait elevenítették fel kedden délután Szolnok déli városrészében. Az Újvárosi Fejlesztési Irodánál (UFI) tartott gasztronómiai rendezvényt a Magyar Ízőrzők Gasztrokulturális Egyesülete (MIGE) szervezte, a 2020-ban nagy sikerrel zárult I. Autentikus főzőversenyük sikerén felbuzdulva.

E rendezvények célja az itt élő élő magyar és nem magyar lakosság közötti kulturális szakadék csökkentése a gasztrokultúra által, az ember nyelve ugyanis az étkezési hagyományokban is megnyilvánul. A keddi programon roma és nem roma közösségek mutatták be a lakosoknak, hogy az ételek miként tudják közelebb hozni egymáshoz az embereket – mindezt megfűszerezve zenei kultúrával is.

A Csillagház Cserhaj Szolgáltató Pont például a lacsau nevű roma lecsót készített, a Tücsök úti Közösségi Ház gulyáslevest, és MIGE és az UFI körömpörköltet. A finomságok kicsit romásan, kicsit magyarosan készültek.

A roma konyha egyéb sajátosságaival és az ősi magyari főzési tudománnyal az érdeklődők totó-kvíz formájában is megismerkedhettek. A jó hangulatról Pomázi Imre gondoskodott.