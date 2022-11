– Az elmúlt hét vasárnap éjszakáján az egyik lakó felhívott telefonon, miszerint tudom-e, hogy egy kocsi épp most hajtott neki és megrongálta a kukák lezárásául szolgáló, nemrégiben kiépített vasrácsot – panaszolta el hírportálunknak lakóközössége gondját Balázs Jánosné, a Kassai úti Általános Iskola közvetlen közelében álló Szántó körút 42-44. számú tömbház közös képviselője.

Elmondta, hogy ő maga is azonnal a helyszínre sietett, ám a vétkes járműnek és a közlekedési baleset nyomaira fittyet hányó sofőrnek már híre-hamva sem volt. A fémállvány jelentősen megsérült, az edényzetek lelakatolása is immáron nehezen kivitelezhető.

– Közös képviselőként másnap jeleztem az esetet a Fáy András Lakásszövetkezet elnökének, és kértem, hogy a történtek miatt, ismeretlen elkövető ellen tegyen bejelentést az illetékes rendőrkapitányságon. A Szántó körúti két lépcsőházas lakóközösséget ugyanis jelentős kár érte azáltal, hogy a közös költségükből fizetett vasváz használhatatlanul megrongálódott, illetve, ha nem kerítik elő az elkövetőt, akit a terhek viseléséért felelősségre vonnák, úgy a helyreállítás is az ő büdzséjüket terheli – magyarázza a képviselő.

Balázs Jánosné azt is megmutatja, hogy a harminckét lakást magába foglaló Szántó körút 42-44. számú épületegyüttes lakói igyekeznek a rendre és a tisztaságra ügyelni. A hulladékgyűjtő edényzeteik zárása is a gondoskodásukat jelzi, illetve az is, hogy a szemétszállító cégtől a közelmúltban járatsűrítést igényeltek pluszpénzért, mondván, a szemét a szemet ne bántsa, vagy ne fújja szét a szél a kukákból kipúposodó hulladékot.

Ám előrelátásuk és igényes környezetszemléletük mit sem ér, hiszen a környék panelházaiból és minden bizonnyal máshonnan is e blokk hulladékgyűjtő-szigetére, a kukák mellé rakják le a szemetüket egyesek.

Az NHSZ ezen a környéken pénteken délelőtt üríti ki a szemeteseket, ami most pénteken is megtörtént ugyan, de a kukák körül egész héten halmozódó illegálisan lepakolt hulladékcsomagokat a szolgáltató munkásai nem viszik el, azok továbbra is a környéket és a környezetet csúfítják.

– Igen, a múlt vasárnap Balázsnétól értesültem a cserbenhagyásos közlekedési balesetről, de aznap késő este értem haza – kerestük fel az üggyel kapcsolatban Garics Antalt, a Fáy András Lakásszövetkezet elnökét.

Másnap reggel saját szemeimmel is megtapasztaltam az elmondottakat, de őszintén mondom, a rendőrségre nem jelentettem be az esetet.

– Úgy vélem, ezt a szemtanúknak, tehát Balázsnénak és az őt értesítő lakónak kellett volna azonnal megtenni. Ráadásul azt gondolom, hogy a hatóság nem fog eljárást vagy nyomozást indítani ilyen kis összegű káresemény miatt, ezért feleslegesnek tartom a feljelentés elindítását – szögezte le Garics Antal.

– Emlékeim szerint kétszázezer forint körül építette ki egy vállalkozó nemrég ezt a vaskeretet, s most, amikor a hét elején a kijavítására árajánlatot kértem tőle, százezer forintban határozta meg a felújítás összegét. Tegnap egyébként egy másik cégtől is kértem „szerényebb” árajánlatot, de még tőlük nem érkezett reagálás – válaszolt kérdéseinkre a lakásszövetkezet elnöke.

A fémváz kijavítása valószínűleg hamarosan megtörténik. Az illetéktelen személyek által engedély nélküli rendszeres hulladéklerakások azonban vélhetően folytatódnak. A bűzölgő, szennyes szeméthalmoktól húsz-harminc méterre pedig ott áll a közel ötszáz diákot szépre, jóra nevelő Kassai iskola bejárati kapuja…