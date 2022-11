Kellemes meleg. Ez fogadott bennünket a tiszatenyői polgármesteri hivatalban ottjártunkkor, a nagyméretű épületben sehol nem lehetett érezni az Európát sújtó energiaválság következményét, vagyis a tizennyolc fokos, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletet.

Nem pazarlás miatt nem kell dideregniük az itt dolgozóknak, ugyanis nem gázzal, hanem faaprítékkal fűtik a hivatalt, ahogy az óvodát és a nyolcszáz adagos közkonyhát is. A gázt előbbi esetében csupán a hétvégi temperáló fűtésre, utóbbinál pedig a készülékek működtetésére használják.

– A területünkön található, engedéllyel kivágott, elszáradt fákat, vagyis ezek aprítékát használjuk fűtésre. Szerencsére most még nagy mennyiség áll a rendelkezésünkre, legalább háromszáz mázsa. Ennek egész télen ki kellene tartania – mondta a fűtést végző Gelei Sándor karbantartó.

Az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a külterületi, utakra behajló cserjéket is eltávolította, a kivágott mennyiség feléért egy vállalkozó ingyen ledarálja a fűtéshez használt fákat, ágakat, így maga az aprítékolás sem jelent költséget a település számára. Vagyis a fűtés költsége az önkormányzat számára nem nőtt jelentősen, ahogy a villamosáram árának emelkedését sem tapasztalta még az önkormányzat, egyelőre. December végéig ugyanis még érvényes a korábban kötött szerződés az áramszolgáltatóval.

Jelenleg havonta, a közvilágítással együtt körülbelül hétszázezer forintot fizetnek. Bár árajánlatot már kértek, egyelőre nem érkezett válasz a szolgáltatótól.

– Az ésszerű takarékoskodáson kívül semmit nem tudunk tenni az áremelkedés ellen, ilyen intézkedés például az, hogy a fűtött helységekben nem lehet plusz hősugárzót használni, a világítást amennyiben nincs rá szükség, le kell kapcsolni. A műfüves pályával kapcsolatban is korlátozást kellett bevezetnünk, melynek használatát a tizennégy év alatti gyermekek számára ingyenesen biztosítottuk. Számukra ugyan továbbra is díjmentes a használata, ám csak sötétedésig használhatják, és nem csak ők, hanem a fizetős vendégek is – tájékoztatta hírportálunkat Mező József polgármester.