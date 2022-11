November 11-én kora délután hajdani „jeneiek”, jelenkori tiszajenőiek és jászkarajenőiek összegyűltek és a község művelődési házában együtt ünnepelték a falu szimbólumává lett Mira nevű gyógyvizüket.

A történeti hűség kedvéért: az első világháború után a megcsonkított ország ásvány- és gyógyvizeinek legnagyobb részét elveszítette, ezért új vízbázis kialakításával kellett a hiányt pótolni.

Az 1920-as évek elején az első új gyógyvíz-előfordulást az akkor közigazgatásilag Jászkarajenőhöz, jelenleg Tiszajenőhöz tartozó faluhatárban, kútásás közben tárták fel. Az első három kezdetlegesen kialakított aknás kutat 1920 és 1922 között létesítette a terület tulajdonosa, özv. Vígh Pálné és örököse, Vígh P. Ádám. Amikor az üzlet beindult, a terület haszonbérlője a fővárosi Mira Gyógy- és Keserűvízforrás Rt. lett. Az első kutak fölé hamarjában fedett galériát, kútházakat emeltek.

A kutak vize 1922-ben megkapta a gyógyminősítést, ettől az időtől számítják az egészséget adó nedű megszületését.

A palackozott vizek a forgalmazó után a Mira nevet kapták: a Mira a latin mirabile, magyarul csodálatos szóból származik. A belföldi igény kielégítésén kívül már a húszas években sikerült Angliába, Franciaországba és Dél-Amerikába is exportálni gyógyvizet, eleinte muraközi lovakkal, majd Hoffer-traktorral húzott kisnyomtávú síneken a malomba vontatták.

Az üzem mai működtetője a gyöngyösi székhelyű Gyógyterm/Medaqua Kft. A régi dolgozók mellett a palackozó jelenkori munkatársai is részt vettek a jubileumi eseményen.

A Mira víz száz éves születésnapján a helyi általános iskola diákjai adtak igen színvonalas kultúrműsort. Elöljáróban Virág József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Horthy Csaba volt községvezető, amatőr helytörténész elevenítette fel a legendássá vált, a megyei értéktárba is beemelt Mira-víz történetét, illetve ajánlotta be képes kiállítását.

Az ünnepségen résztvevőket dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke is személyesen köszöntötte.