Szebbnél szebb kalácsok készültek Tiszajenőn

Jellegzetes karácsonyi finomság a mézeskalács, mely egyre inkább felkapott. Tiszajenőn is vannak, akik igazi ínyencségeket tudnak készteni. Most meg is mérethették tudásukat.

Homoki Ferencné alkotása Forrás: Beküldött fotó

Mézeskalács készítő versenyt hirdettek a lakosoknak Tiszajenőn. A megmérettetés eredményét pénteken, az adventi gyertyagyújtást követően hirdették ki. Két kategóriában értékelte a finomságokat a háromtagú zsűri. A felnőtt kategóriában Madariné Medveczki Ágnes mézes krémes kalácsa vitte el a pálmát. Különdíjat kapott Homoki Ferencné, aki mézeskalácsból egy táncos párt formált meg. Anya-lánya/fia kategóriában az ítészek Molnár Lászlóné és Molnár Márta közös alkotását találták győzelemre méltónak.

