„Szülőknek nyitva 0-24 óráig” – áll azon a lila színű táblácskán, melyet a Melletted a helyem Egyesület adományozott a Hetényi Géza Kórház csecsemő- és gyermekosztálya perinatális intenzív centrumának (PIC) csütörtökön. Az ünnepélyes eseményre a november 17-i koraszülöttek világnapján került sor az egészségügyi intézmény C épületének második emeletén, ahol az anyák, orvosok, ápolók és a kórház munkatársai nap mint nap küzdenek a vártnál korábban világra jött kisbabák életéért.

Csütörtökön lilába öltözött a PIC részleg személyzete, lila színben tündököltek a lila terítős asztalokra helyezett virágcsokrok, és a falakra tűzött képek, szalagok, lufik is.

November 17-én lilába öltözött a Hetényi Géza Kórház csecsemő- és gyermekosztálya perinatális intenzív centruma

Fotós: Mészáros János

– Immár 2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. Ez a nap figyelemfelhívás a koraszülöttek életéért, egészséges felnőtté válásáért vívott küzdelemre – emlékeztetett elöljáróban Dankó Zsuzsanna, a csecsemő- és gyermekosztály főnővére.

Arról már dr. Franczia Péter, a PIC vezető főorvosa szólt, hogy osztályuk 0-24 órában nyitva áll a szülők előtt, kiknek jelenléte tovább növeli a koraszülöttek életesélyeit, ölelésük a leghatékonyabb terápia.

Hozzátette, a bentlakó édesanyák bármikor a babájukkal lehetnek, az édesapák beléptetése is folyamatosan történik. Egyszerre két családtag tud az újszülöttekkel lenni, ha valamelyik szülő tartósan akadályozott ebben, nagyszülő tudja helyettesíteni. A kenguruzás lehetősége az édesapáknak is adott, szívesen élnek is a lehetőséggel – magyarázta a főorvos, aki elmondta, hogy noha osztályuk a fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen megszépült, illetve felszereltsége is magas színvonalú, néhány modern inkubátorra azért szükségük volna még.

A Melletted a helyem Egyesület alelnöke, Afonyiné Kaló Tünde kifejtette, a Hetényi kórház csecsemő- és gyermekosztálya, illetve perinatális intenzív centruma évek óta baba- és szülőbarát részlegek, ezért nem vitás, hogy nonprofit szervezetük mindenben támogatja a szolnoki osztályt és PIC részlegét is.

A szülői közelséget, a 0-24 órás jelenlét-lehetőséget biztosító szakmai elgondolásuk is megegyező, ezért természetes volt, hogy az országban működő huszonegy PIC részleg közül a sorban tizenkettedikként a szolnokinak is adományoz az egyesület egy lila táblácskát.

A szülőbarát címről szóló diplomát hamarjában ki is szögelték a koraszülött osztály bejáratához…