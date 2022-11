A 2014-ben megkezdett, jól bevált fásítási akció idén is lehetőséget adott a lakosoknak arra, hogy a növényekkel udvarukat, utcájukat díszítsék. Ezzel hozzájárulnak a településkép szépítéséhez, az egészségesebb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás negatív hatásainak enyhítéséhez.

A helyiek a már megszokott módon és feltételekkel, írásban igényelhették a növényeket. Ezúttal is számos gyümölcsfa, lombhullató és örökzöld dísznövény közül választhattak, valamint rózsatöveket is kaptak.

– Már nem először veszek részt a programban, ami úgy gondolom, hogy egyedülálló a Jászságban – vélekedett Gorcsakovszki Györgyné.

A nyugdíjast örömmel tölti el, hogy az elmúlt években igényelt növények mind egy szálig megmaradtak a portáján, egészségesek, szépen fejlődnek.

– A gyümölcsfák első terméseiből már kóstolót is vittem az önkormányzat munkatársainak és az idősek otthonának. Idén törpe tuját és rózsát kértem, mert szeretném elősegíteni, hogy Jászfényszaru a Rózsák városa legyen. Lelkes kertművelőként tagja vagyok a helyi Házunk Tája Klubnak. A gyümölcsfák, cserjék és virágok gondozása lelkileg feltölt. A saját kertemben termett zöldségnek, gyümölcsnek nincs párja. A sárgabarackból és cseresznyéből befőttet készítettem – osztotta meg tapasztalatát.

Az óvodások is örültek egy kis kertészkedésnek

Fotós: Pesti József

Farkas János kertje ebben az esztendőben gyümölcsfa csemetékkel gyarapodott.

– Tanyán nevelkedtem, így nem áll távol tőlem a háztáji gazdálkodás. Bízom benne, hogy bő termést ad majd a most elültetett meggy-, alma-, őszi- és sárgabarackfa. A zamatos gyümölcs egy részéből lekvár és befőtt kerül a család asztalára. Egyre drágább az élelmiszer, ezért is fontos az önellátás – számolt be Farkas János.

A lakosság körében nagyon népszerű programot az önkormányzat kiemelten kezeli, ingyenesen biztosítják a növényeket az igénylőknek.

– A „Dísznövények az utcára, még több gyümölcsfa a kertekbe!” mottóval meghirdetett kezdeményezéssel szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy helyi szinten is mérsékelhetjük a klímaváltozás negatív hatásait. Emellett a kertművelést is ösztönözzük – mondta el érdeklődésünkre Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester.

Hozzátette: a kerthasznosítás egyre népszerűbb a városban, sokan felismerik a saját magunk által megtermelt egészséges zöldség, gyümölcs értékeit.